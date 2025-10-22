Δανεισμός… express στην Championship! Κι όμως, η Σέφιλντ Γουένσντεϊ ανακοίνωσε τερματοφύλακα, μόλις για επτά ημέρες!

Πόσο γρήγορο τον θες τον δανεισμό; Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ αναγκάστηκε να γίνει viral, γιατί έκανε μία μεταγραφή, που δεν συμβαίνει ούτε στην Ελλάδα!

Κι αυτό, γιατί η θέση του τερματοφύλακα μοιάζει να είναι «καταραμένη». Ο Πιρς Τσαρλς είναι τραυματίας και το πότε θα επιστρέψει στην ενεργό δράση παραμένει άγνωστο.

Επομένως, προπορευόταν με βασικό τερματοφύλακα τον δανεικό από την Κάρντιφ, Ίβαν Χόρβαθ. Όμως, έλα που θα χάσει για τα επόμενά της ματς!

Απέναντι στην Τσάρλτον (18/10, 2-1) είδε την κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του χωρίς βασικό τερματοφύλακα, καθώς οι επιλογές ήταν μόνο με πιτσιρικάδες.

Τι αποφάσισε να κάνει η Σέφιλντ Γουένσντεϊ; Να βγει στην αγορά και να κάνει δικό της έναν παίκτη για δύο ματς της Championship!

Κι όμως, ο Τζο Λάμλεϊ μετακόμισε από την Μπρίστολ Σίτι με δανεισμό μία εβδομάδας, καθώς υπάρχει μία ελαστικότητα, όταν οι ομάδες μένουν χωρίς πορτιέρε!

Μία μεταγραφή, που μόνο συχνά δεν τη βλέπουμε, καθώς μιλάμε για έναν δανεισμό… express!

An extremely rare emergency loan has been made by Sheffield Wednesday after the club were left with no available senior goalkeeper to field after Ethan Horvath was sent off at Charlton on Saturday.



Wednesday have subsequently signed Bristol City goalkeeper Joe Lumley on a 7-day… pic.twitter.com/ApkIlD2KCi — FootballJOE (@FootballJOE) October 21, 2025

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Σέφιλτν Γουένσντεϊ:

«Η Γουένσντεϊ υπέγραψε τον έμπειρο τερματοφύλακα Τζο Λάμλεϊ με επταήμερο δανεισμό από την Μπρίστολ Σίτι.

Ο τερματοφύλακας είναι υποψήφιος για να αγωνιστεί στον αγώνα των Owls με την πρώην ομάδα του, τη Μίντλεσμπρο, στα μέσα της εβδομάδας, μετά την επιβεβαίωση της τιμωρίας του Ίθαν Χόρβαθ με έναν αγώνα για κόκκινη κάρτα το Σαββατοκύριακο.

Ο 30χρονος ξεκίνησε την καριέρα του στην ΚΠΡ, όπου αγωνίστηκε 84 φορές μεταξύ των δανεικών του περιόδων με τις Άκρινγκτον, Μόρκαμπ, Στίβενεϊτζ, Μπρίστολ Ρόβερς, Μπλάκπουλ, Τζίλιγχαμ και Ντόνκαστερ.

Ο Λάμλεϊ μεταγράφηκε οριστικά στην Μπόρο το 2021, παίζοντας 39 παιχνίδια για τους επόμενους αντιπάλους μας.

Ακολούθησε δανεισμός στη Ρέντινγκ τη σεζόν 2022/23, όπου ο τερματοφύλακας πραγματοποίησε 42 εμφανίσεις πριν υπογράψει με τη Σαουθάμπτον το καλοκαίρι.

Η διετής θητεία του στους ΄Αγίους’ περιελάμβανε συμμετοχή στην Premier League, προτού ενταχθεί στους Robins τον Ιούνιο.

Καλώς ήρθες στο S6, Τζο!»