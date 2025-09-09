Ο Άγγελος Ποστέκογλου αποτελεί επισήμως τον νέο προπονητή της Νότιγχαμ και γνώρισε την αποθέωση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η εποχή του Άγγελου Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ Φόρεστ ξεκινά και επίσημα.

Λίγες ώρες μετά το «διαζύγιο» με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό.

Η στιγμή που ο Ποστέκογλου «κέρδισε» τον Βαγγέλη Μαρινάκη! Ο Άγγελος Ποστέκογλου ετοιμάζεται για τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ. Μία συνεργασία που δεν προκύπτει τυχαία, αφού έχει «κερδίσει» την εμπιστοσύνη του Βαγγέλη Μαρινάκη εδώ και καιρό.

Όπως έγινε γνωστό, θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο ματς του Σαββάτου (13/09, 14:30), κόντρα στην Άρσεναλ, για την Premier League.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με δήλωσή του, καλωσόρισε τον Ποστέκογλου, μιλώντας με αποθεωτικά σχόλιο για εκείνον. Μάλιστα, έθεσε ως στόχο τη διεκδίκηση τροπαίων από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης:

«Φέρνουμε έναν προπονητή στον σύλλογο που έχει αποδεδειγμένο και σταθερό ιστορικό κατακτήσεων τροπαίων. Η εμπειρία του ως προπονητής ομάδων στο υψηλότερο επίπεδο, μαζί με την επιθυμία του να χτίσει κάτι ξεχωριστό μαζί μας στη Φόρεστ, τον καθιστά έναν φανταστικό άνθρωπο για να μας βοηθήσει στο ταξίδι μας και να πετύχουμε με συνέπεια όλες τις φιλοδοξίες μας.

Αφού κερδίσαμε την άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ και στη συνέχεια χτίσαμε με συνέπεια σεζόν με τη σεζόν για να εξασφαλίσουμε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τώρα πρέπει να κάνουμε το σωστό βήμα για να ανταγωνιστούμε τους καλύτερους και να διεκδικήσουμε τρόπαια. Ο Άντζε έχει τα διαπιστευτήρια και το ιστορικό για να το κάνει αυτό και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μας συνοδεύσει στο φιλόδοξο ταξίδι μας».