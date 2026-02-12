Ο Άγγελος Ποστέκογλου εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τότεναμ, μιλώντας για τις αποφάσεις που πάρθηκαν, όταν ήταν στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στο podcast «The Overlap» και εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τότεναμ!

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός τόνισε πως οι Spurs «δεν είναι μεγάλος σύλλογος», ασκώντας μάλιστα σκληρή κριτική για τον μεταγραφικό τους σχεδιασμό.

Παράλληλα, στάθηκε και στη νοοτροπία της ομάδας, την οποία και θεωρεί σίγουρα ένα πρόβλημα.

🗣️🇦🇺 Ange Postecoglou on his time at Tottenham and trying to sign big players: “They're not a BIG club. I saw that” ❌



"When you look at the wage structure and expenditure; they are not. When we were signing players, we weren't in for the big players.



“We signed Dom Solanke and… pic.twitter.com/OUg2V3fevq — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 12, 2026

«Έχουν χτίσει ένα απίστευτο γήπεδο και απίστευτες εγκαταστάσεις προπόνησης. Αλλά όταν κοιτάς τις δαπάνες, ιδιαίτερα τη μισθολογική δομή, δεν πρόκειται για μεγάλη ομάδα. Το είδα αυτό όταν προσπαθούσαμε να αποκτήσουμε παίκτες.Δεν ήμασταν στην αγορά για αυτούς τους παίκτες.

Όλη μου η προσπάθεια για να κερδίσω κάτι στον δεύτερο χρόνο μου ήταν για το καλό του συλλόγου. Κανείς εσωτερικά δεν θα τολμούσε να το πει, επειδή φοβούνταν, είχαν πλησιάσει μερικές φορές. Και όταν το αλλάζεις κερδίζοντας κάτι, τι κάνεις μετά; Τα καταστρέφεις όλα και ξεκινάς πάλι. Αυτό είναι το περίεργο, τι προσπαθείς να πετύχεις;

Στο τέλος της πρώτης χρονιάς, όταν τελειώσαμε πέμπτοι, σκέφτηκα: πώς θα πάμε από πέμπτοι στο να διεκδικούμε κάτι σοβαρά; Έπρεπε να αποκτήσουμε παίκτες που είναι ηγέτες στην Premier League.

Αλλά η πέμπτη θέση δεν μας έδωσε θέση στο Champions League, έτσι δεν είχαμε τα χρήματα. Έτσι αποκτήσαμε τον Σολάνκε… Μου άρεσε πολύ και τον εκτιμούσα. Και μετά τρεις εφήβους. Εκείνη την περίοδο κοίταζα τον Πέδρο Νέτο, τον Μπράιαν Εμπεμό, τον Σεμένιο και τον Μαρκ Γκεχί, γιατί σκεφτόμουν ότι είναι απαραίτητοι αν θέλουμε να πάμε από πέμπτοι στο υψηλότερο επίπεδο».