Υπόλογη για την πράξη των οπαδών της θα βρεθεί η Κρίσταλ Πάλας όπως όλα δείχνουν μετά το πανό που σηκώθηκε στο Selhurst Park κατά του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ολοένα και μεγαλώνει η κόντρα ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και τη Νότιγχαμ Φόρεστ η οποία έχει τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο επίκεντρο και «γεννήθηκε» το προηγούμενο διάστημα.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη απασχολεί αρκετά το Νησί τελευταία, με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο να μοιάζει στην πόρτα της εξόδου. Ο Πορτογάλος τεχνικός, ο οποίος παραδέχθηκε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς της Κυριακής με την Κρίσταλ Πάλας, πως δεν έχει πλέον και τόσο στενή σχέση με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε πέρυσι.

Λίγες ώρες αργότερα, ο μεγαλομέτοχος της αγγλικής ομάδας μπήκε στο… στόχαστρο των φίλων της Κρίσταλ Πάλας που δεν έχουν ξεχάσει την ιστορία με την Ευρώπη και τον «υποβιβασμό» τους από το Europa League στο Conference League.

Οι «Eagles» μετά τον θρίαμβο επί της Μάντσεστερ Σίτι και την κατάκτηση του FA Cup, κέρδισαν μία θέση στη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, την οποία όμως η UEFA την πήρε πίσω, μετά την εμπλοκή του πρώην ιδιοκτήτη του – Τζον Τέξτορ – με την Λυών.

The FA will investigate a banner displayed by Crystal Palace fans showing Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis holding a gun to the head of midfielder Morgan Gibbs-White.



The banner was displayed in the Lower Holmesdale Stand, where the Holmesdale Fanatics supporters’… pic.twitter.com/3eV4QSAvju — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 24, 2025

Ο Βαγγέλης Μαρινάκη φέρεται τότε να είχε γράψει στο διοικητικό συμβούλιο για να εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την ιδιοκτησία της Πάλας. Από το όλο σκηνικό επωφελήθηκε η Νότιγχαμ Φόρεστ που πήρε την θέση της στο Europa League, κάτι που δεν άφησαν οι φίλοι της ομάδας να λησμονηθεί. Γι’ αυτό και στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση (1-1) μετά το όλο… σούσουρο και αφού μερίδα κόσμου των «αετών» είχε διαμαρτυρηθεί το προηγούμενο διάστημα, ένα πανό σηκώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (25/8) στο Selhurst Park.

Σύμφωνα με το «The Athletic» και τον «Guardian», μετά την εξέλιξη αυτή η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας (FA), ξεκίνησε έρευνα εν αναμονή και της τιμωρίας την οποία θα επιβάλει. Η οποία είναι και η καθ’ ύλην αρμόδια.