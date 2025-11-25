Στο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον σημειώθηκε ένα απίστευτο περιστατικό, ωστόσο, Ρούμπεν Αμορίμ και Ντέιβιντ Μόγιες έχουν διαφορετική άποψη, για την απόφαση του διαιτητή να αποβάλει τον Γκέιγ…

Η Έβερτον έφυγε από το Όλντ Τράφορντ με τη νίκη (24/11, 0-1) απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως αυτό που συζητήθηκε περισσότερο δεν ήταν ούτε το γκολ, ούτε το αποτέλεσμα.

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα συνέβη ένα απρόσμενο περιστατικό, όταν ο Ιντρίσα Γκέιγ χαστούκισε τον συμπαίκτη του, Μάικλ Κιν, με τον διαιτητή να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και να του δείχνει απευθείας κόκκινη κάρτα.

Όπως είναι λογικό, το συγκεκριμένο σκηνικό σχολιάστηκε και μετά το φινάλε του παιχνιδιού. Οι δύο προπονητές, Ρούμπεν Αμορίμ και Ντέιβιντ Μόγες, έσπευσαν να πουν την άποψή τους για όσα έγιναν, ωστόσο όπως φαίνεται, αμφότεροι, πήραν το μέρος του… Γκέιγ.

Ο Μόγιες ανέφερε: «Αν δεν συνέβαινε τίποτα, δεν νομίζω ότι θα είχε εκπλαγεί κανείς στο γήπεδο. Νομίζω ότι ο διαιτητής θα μπορούσε να το σκεφτεί λίγο περισσότερο. Μου αρέσουν οι παίκτες μου να τσακώνονται μεταξύ τους, αν κάποιος δεν έκανε τη σωστή ενέργεια. Αν θέλεις αυτή τη σκληρότητα και την ανθεκτικότητα για να πάρεις ένα αποτέλεσμα, θέλεις κάποιον να ενεργήσει σύμφωνα με αυτό».

"I was quite pleased they were fighting each other because it showed me that they cared"



Everton manager David Moyes is NOT angry after Idrissa Gana Gueye was shown a straight red card at Old Trafford for hitting his own teammate😅 pic.twitter.com/1DSUGI2OLr — Hayters TV (@HaytersTV) November 24, 2025

Ενώ από την πλευρά του ο Αμορίμ τόνισε: «Το να τσακώνονται δεν είναι κακό. Δεν σημαίνει ότι δεν συμπαθεί ο ένας τον άλλον. “Αν χάσεις την μπάλα, θα τσακωθούμε, γιατί θα δεχτούμε γκολ”. Αυτό ήταν το συναίσθημα που εξέλαβα όταν παρακολούθησα το περιστατικό. Δεν συμφωνώ με αυτή την αποβολή. Θα το πω αυτό. Ξέρω ότι είναι βίαιη συμπεριφορά. Δεν συμφωνώ όμως. Ελπίζω οι παίκτες μου, όταν χάνουν την μπάλα, να τσακώνονται μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα καλό συναίσθημα κι όχι ένα κακό».