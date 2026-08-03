Το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει η αντίπαλος του Παναθηναϊκού αν και εφόσον… ξεμπερδέψει με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, έμαθαν οι «πράσινοι». Γνωστός και ο δρόμος για τον ΠΑΟΚ σε περίπτωση που…

Ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε απέναντι στην Πάκσι, στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA ωστόσο το μοναδικό ζητούμενο σε αυτό το χρονικό σημείο και μιας άπαντες παρουσιάζονται ανέτοιμοι και μακριά από τις πραγματικές δυνατότητες, είναι η πρόκριση. Οι πειστικές εμφανίσεις έρχονται σε δεύτερο σκέλος.

Οι «πράσινοι» του Νίστρουπ θέλουν να μακροημερεύσουν και να ξεχειμωνιάσουν με αγώνες και εκτός των τειχών παρότι μπήκαν από νωρίς στη «μάχη». Αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να ξεπεράσουν όποιο εμπόδιο βρεθεί μπροστά τους μέχρι τη League Phase του Conference League. Κι αυτό έχει και συνέχεια μετά την ΤΣΣΚΑ 1948, αν και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά για τον Παναθηναϊκό.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8) λοιπόν, το «τριφύλλι» έμαθε το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος στα playoffs αν προκριθεί από τους γείτονες Βούλγαρους. Και αυτό είναι της Χράντσετς Κράλοβε με τη Μπεσίκτας, με την ηττημένη του ζευγαριού να μπαίνει στον δρόμο των πρασίνων.

Φυσικά και υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί μεταξύ των δύο, με την ταμπέλα να συντροφεύει τους Τούρκους.

Δύο εκδιαμέτρου αντίθετες επιλογές θα παρακολουθεί ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση που δεν μπορέσει να πετάξει εκτός συνέχειας την Άντερλεχτ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρέθηκε στην ίδια διαδικασία κλήρωσης του Conference, μαθαίνοντας πως η ύστατη προσπάθειά του για να αγωνιστεί σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης για την περίοδο 2026-27 αν δεν περάσει την Άντερλεχτ, περνά από την Κύπρο ή τη Νορβηγία. Κι αυτό διότι ο/η αντίπαλός του θα προκύψει από όποιον περάσει από το ζευγάρι του Απόλλωνα Λεμεσού με τη Μπραν.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 20 Αυγούστου για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και η ρεβάνς στις 27 του μήνα στην Τσεχία. Ομοίως και για τους Θεσσαλονικείς που θα φιλοξενήσουν τον Απόλλωνα ή τη Μπραν – αν δεν τα καταφέρουν με την Άντερλεχτ – στην Τούμπα την ίδια ημερομηνία και θα παίξουν εκτός έδρας στις 27/8.

Συνολικά τα ζευγάρια έτσι όπως προέκυψαν από την κλήρωση:

Μπράγκα/Ντινάμο Μινσκ – Μπεϊτάρ/Αούστρια Βιέννης

Τβέντε/DAC 1904 – Ντιναμό Κιέβου/Καράμπαγκ

Χετάφε – Παρτιζάν/Τόμπολ

Λουγκάνο/Ρούναβικ – Μακάμπι Τελ Αβίβ/ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Ζαλγκίρις/Χάιντουκ – Ρακόφ/Χάμαρμπι

Παναθηναϊκός/ΤΣΣΚΑ 1948 – Χράντετς Κράλοβε – Μπεσίκτας

Γκέτεμπουργκ/Γάνδη – Χιμπέρνιαν/Σκεντίγια

Τουν/Βίκινγκουρ – Μπόρατς/Βίτεμπσκ

Σάμροκ Ρόβερ/Εγνάτια – Κουόπιο/Κραϊόβα

Τρε Φιόρι/Ντρίτα – Φλόρα Ταλίν/Ίντερ Ντε Εσκάλδες

Λεχ Πόζναν/Κλάσβικ – Ρίγκα / Γκιόρ

Λίνκολν/Ομόνοια – Λάρνε/Ιμπέρια Τιφλίδας

Ελσίνκι/Μάδεργουελ – Φράιμπουργκ

Φερεντσβάρος/Γκόρνικ Ζάμπρε – Μονακό

Ίντερ Τούκου Βαντούζ – Ντέμπρετσεν/Κοπενχάγη

Μπενφίκα/Χαρτς – Πάιντε/Ραπίντ

Κλουζ/Τρόμσο – Μπράιτον

ΠΑΟΚ/Άντερλεχτ – Μπραν/Απόλλων Λεμεσού

Αταλάντα – Χάποελ Τελ Αβίβ/Κατοβίτσε

Μποχέμιανς/Μίντιλαντ – Ριέκα/Λιβς

Γιαγκελόνια/Ρέιντζερς – Γιάμπλονετς/RFS