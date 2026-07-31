Ο Τζέικομπ Νίστρουπ συνεχίζει ακάθεκτος το σερί του στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση απέναντι στην Πάκσι και έδωσε συνέχεια στο εντυπωσιακό σερί του Τζέικομπ Νίστρουπ, που έπιασε… 10άρι.

Αν και οι «πράσινοι» βρέθηκαν δύο φορές πίσω στο σκορ, βρήκαν απάντηση με τον Γιάγκουσιτς και τον Ραστόντερ. Έτσι, με το ισόπαλο 2-2 (30/07), έπειτα από τη νίκη στην Ουγγαρία στο πρώτο ματς, πήραν την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Πλέον, το «τριφύλλι» ετοιμάζεται να κοντραριστεί με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, πρώτα στο ΟΑΚΑ και έπειτα στη Βουλγαρία, με στόχο μία θέση στα Play Offs της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Εκεί, ο Τζέικομπ Νίστρουπ θέλει να πετύχει την 11η διαδοχική πρόκριση, σε προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων!

Ο Δανός προπονητής, κατά τη διάρκεια της καριέρας του στον πάγκο της Κοπεγχάγης, επί τρία σερί καλοκαίρια περνούσε με επιτυχία τη φάση των προκριματικών, εκκινώντας πάντοτε από τον δεύτερο γύρο, όπως συνέβη και τώρα με τον Παναθηναϊκό!

Αρχικά, το «ταξίδι» ξεκίνησε το 2023 με ένα 3/3 στα προκριματικά του Champions League, για να ακολουθήσει το 2024 και πάλι το απόλυτο, όμως στο Conference League. Το αμέσως επόμενο καλοκαίρι πήρε ξανά… άριστα, στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τώρα, ο Νίστρουπ ψάχνει ακόμα ένα 3/3 το φετινό καλοκαίρι, για να στείλει τον Παναθηναϊκό στη League Phase του Conference League.