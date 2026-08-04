Τι δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, σχετικά με την απουσία του Ανδρέα Τεττέη από την αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ 1948;

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αποκάλυψε, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948, πως δεν θα είναι διαθέσιμος ο Ανδρέας Τεττέη.

Όπως τόνισε ο Δανός τεχνικός, ο Έλληνας επιθετικός ταλαιπωρείται από ίωση και έτσι, όλα θα κριθούν από τις εξετάσεις που θα υποβληθεί στο νοσοκομείο.

«Ο Τεττέη δεν θα παίξει αύριο. Βρίσκεται στο νοσοκομείο για να εξεταστεί. Δεν έχω κάτι ξεκάθαρο να πω, αφού ακόμη δεν έχει εξεταστεί. Πάντως αύριο δεν θα είναι διαθέσιμος. Αυτό που μπορώ να πω για Ντέσερς, Καλάμπρια και Κρίστιανσεν είναι πως αν όλα πάνε καλά και οι τρεις τους θα είναι πίσω μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Αν δεν έχουμε την τύχη που θέλουμε, τότε ίσως χρειαστούν παραπάνω χρόνο. Ο Ντέσερς προπονείται φουλ με την ομάδα και περιμένω να τον δούμε σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίστρουπ.

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Παράλληλα, ο Δανός τόνισε:

Για τον αυριανό αγώνα:

«Νομίζω πρέπει να ξεχωρίσουμε τα δύο παιχνίδια με την Πάκσι. Στο πρώτο παιχνίδι που τα πήγαμε καλά και στο δεύτερο που θα έπρεπε να είμαστε καλύτεροι. Δεν υποσχέθηκα όμορφο ποδόσφαιρο από την πρώτη μέρα. Υποσχέθηκα να πάρουμε τα αποτελέσματα χτίζοντας μία νέα ομάδα. Έχουν γίνει αλλαγές και δεν μπορούν όλα να γίνουν όπως τα θέλουμε με μία προετοιμασία.

Βάζω πίεση γι’ αυτό σε μένα και τους παίκτες μου. Όταν παίζεις προκριματικά δεν μπορείς να εκπλήσσεσαι με το γεγονός ότι τα ματς δεν είναι εύκολα. Τα ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948 δεν θα είναι εύκολα, αυτό είναι δεδομένα. Κάθε ομάδα που βρίσκεται εδώ έχει ένα επίπεδο».

Για το ότι παίζει πιο αμυντικά η ΤΣΣΚΑ 1948, όπως πολλές ομάδες στην Ελλάδα και τι θα κάνει γι’ αυτό:

«Τα προκριματικά, ειδικά στο Κόνφερενς, που δεν έχεις άλλη ευκαιρία, είναι δύσκολα. Με την Πάκσι ήταν δύσκολο, γιατί έπρεπε να έχουμε τη μπάλα συνέχεια και κάποιες φορές, ειδικά στο δεύτερο ματς δυσκολευόμαστε να δημιουργήσουμε και να πατήσουμε περιοχή.

Δεν είναι τόσο αμυντική. Είναι μία ομάδα που μπορεί επίσης να επιτεθεί».

Για το τι πρέπει να προσέξει:

«Πρώτα απ’ όλα πρέπει να βγάλουμε τη δύναμή μας στο γήπεδο. Το δεύτερο γκολ που δεχθήκαμε από την Πάκσι ήρθε από το πουθενά. Αν δεν το είχαμε δεχθεί τα πράγματα θα ήταν ευκολότερα. Η ΤΣΣΚΑ 1948 είναι καλοί στις σέντρες κι έχει έναν μεγαλόσωμο επιθετικό, όπως και οι Ούγγροι. Πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερο και να σκοράρουμε περισσότερο».

Για την εναλλακτική λύση του φορ:

«Ο Ραστόντερ θα παίξει αύριο. Τα πήγε πολύ καλά όταν μπήκε αλλαγή και στα δύο ματς με την Πάκσι. Θα πρέπει να παίξει καλά και αύριο. Υπάρχουν κι άλλοι παίκτες που μπορούν να αγωνιστούν εκεί και να σκοράρουν κι ας μην είναι τα κλασσικά εννιάρα. Με τον Τεττέη να είναι εκτός, το Παντελίδη να τραυματίζεται σε προπονητικό ματς, τον Ίνγκασον να χάνει τη σεζόν, τον Καλάμπρια μ’ ένα μικρότερο πρόβλημα, όλα σ’ έναν μήνα. Αυτά συμβαίνουν αλλά παραμένουν προβλήματα στα οποία πρέπει να βρούμε λύσεις για να αποδώσουμε. Αύριο δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Πρέπει να παίξουμε καλά για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».