Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε για τα στοιχεία που πρέπει να αλλάξει ο Παναθηναϊκός εν όψει της ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν έμεινε ευχαριστημένος από την εικόνα του Παναθηναϊκού, στο πρώτο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ 1948 (05/08, 1-1) στο ΟΑΚΑ, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι «πράσινοι» αν και ξεκίνησαν δυναμικά στην αναμέτρηση και βρήκαν γκολ με τον Γιάγκουσιτς, δέχθηκαν άμεσα την ισοφάριση και έπειτα, δεν κατάφεραν να απειλήσουν ιδιαίτερα τον αντίπαλό τους.

Στις δηλώσεις του στην κάμερα του ΣΚΑΪ, ο Δανός τεχνικός μίλησε για τα στοιχεία που πρέπει να αλλάξει το «τριφύλλι» στο παιχνίδι του, ώστε να μπορέσει να πάρει την πρόκριση στη ρεβάνς της Βουλγαρίας.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Νίστρουπ μετά το ματς:

Για το παιχνίδι: «Ηταν ένα ανοικτό παιχνίδι, στο οποίο οταν χάναμε την μπάλα δεν είχαμε τη δυνατότητα να την ανακτήσουμε αμεσα και υπήρχε μεγάλη πίεση.

Στο δεύτερο ημίχρονο επρεπε να κάνουμε περισσότερες ανακτήσεις και παίξαμε πολύ ανοικτά. Πλέον, πρέπει να πάμε στη Βουλγαρία και να πάρουμε την πρόκριση».

Για το τι πρέπει να αλλάξει ο Παναθηναϊκός ενόψει ρεβάνς: «Πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες, να πιέσουμε ψηλά, να έχουμε περισσότερη κατοχή και να φροντίσουμε την αμυνά μας. Να προσπαθήσουμε να αποσοβήσουμε τις δυσμενείς καταστάσεις και παρά την πίεση που υπάρχει, να φτάσουμε στην πρόκριση».