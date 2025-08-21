Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με την Άντερλεχτ (21/08, 21:00), για τα Play Offs του Conference League.

Όλα είναι έτοιμα για τη σπουδαία αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ (21/08, 21:00). Η «Ένωση», μετά τις προκρίσεις απέναντι σε Χάποελ Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού θέλει να προσπεράσει το «εμπόδιο» των Βέλγων, ώστε να είναι στη League Phase του Conference League.

Σε αντίθετη περίπτωση θα αναγκαστεί να πει πρόωρα «αντίο» από την Ευρώπη. Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστοί οι ποδοσφαιριστές, που επέλεξε για το αρχικό σχήμα ο Μάρκο Νίκολιτς.

Ένταση στις Βρυξέλλες: Προσαγωγές για φίλους της ΑΕΚ, τι θα γίνει με την παρουσία τους κόντρα στην Άντερλεχτ Την απόφαση να προχωρήσει σε προσαγωγές φίλων της ΑΕΚ πήρε η βέλγικη Αστυνομία, μετά την ένταση που υπήρξε στις Βρυξέλλες. Τι θα συμβεί με την παρουσία τους κόντρα στην Άντερλεχτ (21/08, 21:00);

Κάτω από την εστία θα είναι ο Θωμάς Στρακόσα. Δεξιά στην άμυνα θα παίξει ο Λάζαρος Ρότα, ενώ αριστερά ο Σταύρος Πήλιος. Το δίδυμο στα στόπερ δεν αλλάζει, με τους Αρόλντ Μουκουντί και Φελίπε Ρέλβας να συνεχίζουν το σερί τους.

Στα χαφ θα είναι οι Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και Ραζβάν Μαρίν. Στην επιθετική τριάδα θα είναι οι Ντέρεκ Κουτέσα, Ζίνι και Αμπουμπακαρί Κοϊτά. To μόνο, που μένει να φανεί, είναι πώς θα τοποθετούν, μέσα στο γήπεδο οι ποδοσφαιριστές, με το 4-2-3-1 να είναι ο πιθανότερος σχηματισμός.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Λιούμπισιτς, Γκατσίνοβιτς, Μαρίν, Ζίνι, Κοϊτά, Κουτέσα.

Στον πάγκο θα είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γιόνσον, Γιόβιτς, Πιερό, Πινέδα, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.

Tην ίδια ώρα, γνωστή έγινε και η ενδεκάδα της Άντερλεχτ. Ο Μπέσνικ Χάσι αποφάσισε να ξεκινήσει την αναμέτρηση με τους: Κούσεμανς, Μααμάρ, Χέι, Κάνα, Αουγκούστινσον, Ντε Κατ, Λανσάνα, Ουέρτα, Αζάρ, Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ.

Στον πάγκο θα είναι οι: Κίκενμπεργκ, Σφέτοβιτς, Φερσχάρεν, Σαλιμπά, Βάσκεθ, Ντάο, Ριτς, Στροϊκένες, Οζκάν, Βρόνινκς, Ταχάουρτ, Μπερτατσίνι.