Γνωστή έγινε η βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τη Σάμροκ Ρόβερς (06/11, 19:45), για την 3η αγωνιστική του Conference League.

«Αποστολή» Νο.3 για την ΑΕΚ στο Conference League. Η «Ένωση» αντιμετωπίζει τη Σάμροκ Ρόβερς (06/11, 19:45) στην OPAP Arena, σε ένα ματς πολύ σημαντικό για την «οικονομία» της σεζόν.

Αν η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπορέσει να πάρει τη νίκη θα κάνει ένα αποφασιστικό βήμα, για την πρόκριση στην επόμενη φάση, καθώς θα φτάσει τους έξι βαθμούς με τρεις αγωνιστικές να απομένουν.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες της αναμέτρησης.

Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει με τον Θωμά Στρακόσα κάτω από την εστία. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Λάζαρος Ρότα, ενώ αριστερά ο Σταύρος Πήλιος.

Στο κέντρο της άμυνας ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τους Αρόλντ Μουκουντί και Φελίπε Ρέλβας. Στα χαφ θα είναι οι Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μαρίν και ο Πέτρος Μάνταλος. Στη μία πτέρυγα της επίθεσης θα παίξει ο Ντέρεκ Κουτέσα, στην άλλη ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και στην κορυφή ο Λούκα Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Μάνταλος, Γιόβιτς.

Στον πάγκο θα είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κοϊτά, Πιερό, Βίντα, Λιούμπισιτς, Πενράις, Κοσίδης, Περέιρα, Χρυσόπουλος.