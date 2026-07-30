Το σκορ του πρώτου αγώνα στο Πάκσι-Παναθηναϊκός μπορεί να είναι «εύθραυστο», όμως το «τριφύλλι» έχει την παράδοση με το μέρος του.

Ο Παναθηναϊκός έφτιαξε πολλές ευκαιρίες στην Ουγγαρία, όμως δεν μπόρεσε να βρει τα ανάλογα γκολ.

Παρ’ όλα αυτά, έφυγε από την έδρα της Πάκσι με το νικηφόρο αποτέλεσμα (1-2), για να αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Αν και το σκορ εν όψει του επαναληπτικού στο ΟΑΚΑ (30/07, 21:30) είναι κάπως «εύθραυστο», είναι γεγονός πως το «τριφύλλι» έχει λόγους να χαμογελά, καθώς η «παράδοση» που έχει «χτίσει» είναι με το μέρος του.

Ρίχνοντας μια ματιά στις αναμετρήσεις που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός κατά τη διάρκεια των ετών, στο πλαίσιο αποκλειστικά των προκριματικών αγώνων για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γίνεται αντιληπτό πως δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον αποκλεισμό, έπειτα από μία εκτός έδρας νίκη στο πρώτο ματς.

Κάθε φορά, δηλαδή, που οι «πράσινοι» κατορθώνουν να «αλώσουν» την έδρα των αντιπάλων τους στην πρώτη αναμέτρηση, στο πλαίσιο των προκριματικών, τότε προστατεύουν έπειτα και την έδρα τους, με αποτέλεσμα να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Μένει να φανεί εάν η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ θα δώσει συνέχεια σε αυτό το σερί, το βράδυ της Πέμπτης (30/07), κάνοντας το ένα από τα τρία βήματα που απαιτούνται, για την είσοδο του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League.