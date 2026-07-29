Ο Παναθηναϊκός, εάν περάσει από την Πάκσι, δεν θα αγωνιστεί Πέμπτες κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, ως είθισται στο Conference League.

Ο Παναθηναϊκός, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάκσι και προκριθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, θα βρει απέναντί του την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, η οποία πήρε την πρόκριση στα πέναλτι κόντρα στη Σπαρτάκ Τρνάβα μετά από δύο λευκές ισοπαλίες σε κανονική διάρκεια και παράταση.

Αν και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση διεξάγονται παραδοσιακά τις Πέμπτες, οι αναμετρήσεις του «τριφυλλιού» με τους Βουλγάρους αποτελούν εξαίρεση.

Λήξη αγώνα στην Ουγγαρία με σημαντική νίκη για την ομάδα μας και πρώτο βήμα για την πρόκριση. #Panathinaikos #PAOFC #UECL #PAKPAO pic.twitter.com/yHCTd0DAIV — Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 23, 2026

Ο λόγος αφορά την ταυτόχρονη παρουσία της έτερης ομάδας της πόλης, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, γεγονός που ανάγκασε την UEFA να αλλάξει τις ημερομηνίες για ασφαλέστερη διεξαγωγή.

Έτσι, το πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ ορίστηκε για την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 21:30, ενώ η ρεβάνς στη Βουλγαρία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Αυγούστου, με την ώρα έναρξης να εκκρεμεί.