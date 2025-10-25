Ο Στράτος Σβάρνας πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ, κόντρα στη Σίγκμα Όλομουτς, με την UEFA να το τοποθετεί στα τρία καλύτερα της αγωνιστικής, στο Conference League!

Ο Στράτος Σβάρνας ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών, στη 2η αγωνιστικής της League Phase του Conference League!

O πρώην αμυντικός της ΑΕΚ βρίσκεται από το 2023 στην Πολωνία και αγωνίζεται με τη φανέλα της Ρακόφ.

Πλέον, ο Σβάρνας διανύει την τρίτη του χρονιά με τον πολωνικό σύλλογο και φαίνεται πως έχει βρει το «σπίτι» του. Μάλιστα, στην πρόσφατη αναμέτρηση στην Τσεχία, κόντρα στην Σίγκμα Όλομουτς, ήταν εκείνος που στο 90′, βρήκε δίχτυα και χάρισε έναν πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του!

Κι όμως, η ΑΕΚ έχει κερδίσει ξανά με 6-0 στην Ευρώπη! (video) Μπορεί πολλοί να νομίζουν πως η νίκη της ΑΕΚ απέναντι στην Αμπερντίν (23/10, 6-0) δεν έχει… προηγούμενο. Ωστόσο, η «Ένωση» το έχει ξανακάνει στην Ευρώπη!

Για την ακρίβεια, καθώς το σκορ ήταν 1-0 υπέρ των γηπεδούχων, με τη συμπλήρωση της κανονικής διάρκειας του αγώνα, ο Σβάρνας με ένα εκπληκτικό σουτ στην κίνηση, νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ισοφαρίζοντας σε 1-1, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Μάλιστα, το γκολ του 28χρονου αμυντικού συμπεριελήφθη από την UEFA μεταξύ ων τριών κορυφαίων, για τη 2η αγωνιστική του Conference League.