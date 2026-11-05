Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε για ένα… 80%, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας (05/11, 2-1).

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει «απόλυτος» στην πορεία του στο Conference League.

Οι «πράσινοι» κέρδισαν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (05/11, 2-1) στο ΟΑΚΑ, σε ένα ματς που θα μπορούσαν να έχουν ανεβάσει τον δείκτη του σκορ.

Παρ’ όλα αυτά, τα τέρματα των Νταβίντε Καλάμπρια και Βισέντε Ταμπόρδα ήταν αρκετά, για να έρθει η νίκη.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ήταν ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του και τόνισε στις δηλώσεις του στη MAGENTA TV, ότι αν η ομάδα του έπαιζε 10 φορές απέναντι στους Βούλραρους θα κέρδιζε τις οκτώ.

Αναλυτικά, τι είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ:

Για τη δυσκολία που βρήκε ο Παναθηναϊκός:

«δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια το είχαμε πει. Είμαστε καλύτεροι από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και θα κερδίζαμε 8 φορές αν παίζαμε 10. Είναι δυνατοί αντίπαλοι, ήταν ένα χαοτικό πρώτο μέρος, το δεύτερο όμως το ελέγξαμε και το πήγαμε στα δικά μας μέτρα. Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί, αλλά έχει σημασία να κερδίζεις και να προχωράς».

Για τη συνέχεια:

«Καταφέραμε σήμερα να εξασφαλίσουμε την 24άδα. Θέλουμε να μπούμε στην 8άδα. Έχουμε ένα δύσκολο ματς απέναντι στη Νόρτζελαντ , η οποία αγωνίζεται σε πλαστικό χλοοτάπητα. Το ξέρω πολύ καλά από την Κοπεγχάγη. Σκοπός είναι να βελτιώνεσαι από λεπτό σε λεπτό, για να κατακτάς τους στόχους σου».