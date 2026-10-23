Ο Παναθηναϊκός σκόραρε κατά ριπάς στα δύο τελευταία παιχνίδια του και «επέστρεψε» στο 2001.

Ο Παναθηναϊκός «ξεμπλόκαρε» για τα καλά στον επιθετικό τομέα του στα δύο τελευταία του παιχνίδια.

Αφού «σκόρπισε» τον Αστέρα AKTOR με 5-1 στο ΟΑΚΑ (18/10), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ακολούθησε ακόμα μία εκκωφαντική νίκη για τη League Phase του Conference League.

Αν και το ταξίδι στο μακρινό Καζακστάν ήταν δύσκολο, η Καϊράτ δεν πρόβαλε καμία αντίδραση, με την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ να επικρατεί, για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι, με 5-1 (22/10).

Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 στην εκκίνησή του στο φετινό Conference League, όμως παράλληλα, με αυτή την ευρεία νίκη στο Καζακστάν, σημείωσε και τη δεύτερη μεγαλύτερη νίκη του εκτός έδρας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τη δεύτερη μεγαλύτερη εκτός έδρας Ευρωνίκη του: Ποιο ματς κατέχει την κορυφή; Ο Παναθηναϊκός ήταν «καυτός» στο Αλμάτι και έφτασε στη δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή νίκη της ιστορίας του, μακριά από την έδρα του.

Πέρα από αυτό, το «τριφύλλι» γύρισε το ρολόι 25 χρόνια πίσω, έπειτα από τις δύο συνεχόμενες «5άρες» που πέτυχε.

Συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που οι «πράσινοι» επικράτησαν σε δύο σερί αγώνες, πετυχαίνοντας τουλάχιστον πέντε γκολ, ήταν πίσω στο 2001. Τότε, στις 30 Σεπτεμβρίου, είχε νικήσει αρχικά τον ΟΦΗ με 5-1 για τη 2η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ έπειτα, στις 10 Οκτωβρίου, επικράτησε επί της Μαρκό με 6-2 για το Κύπελλο Ελλάδας.