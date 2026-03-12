Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για την πρώτη της «μάχη» για τους «16» του Conference League. Ποιες είναι οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς, για την πρώτη αναμέτρηση με την Τσέλιε (12/03, 22:00);

Επιστροφή για την ΑΕΚ στην ευρωπαϊκή σκηνή. Η «Ένωση» έχοντας μία εξαιρετική πορεία στη League Phase του Conference League «κλείδωσε» την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Απέναντί της θα βρει μία ομάδα, που είχε συναντήσει και στον όμιλο για την πρεμιέρα του θεσμού. Η Τσέλιε είχε καταφέρει να κερδίσει τότε, αλλά προφανώς και μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικές αναμετρήσεις.

Πώς θα «ψάξει» τη νίκη και ένα πιθανό προβάδισμα εν όψει της ρεβάνς ο Μάρκο Νίκολιτς;

Κάτω από την εστία θα είναι ο Θωμάς Στρακόσια. Στην άμυνα πιθανότατα δεν θα έχουμε εκπλήξεις, με τους Λάζαρο Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φελίπε Ρέλβας και Σταύρο Πήλιο να ξεκινούν βασικοί.

Στα χαφ το δίδυμο Ορμπελίν Πινέδα – Ραζβάν Μαρίν δεν «σπάει». Στη μία πτέρυγα θα είναι ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ενώ στην άλλη Ρομπέρτο Περέιρα και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς «παίζουν» για μία θέση.

Πάντως, ο Σέρβος ποδοσφαιριστής, φαίνεται να έχει και ένα μικρό προβάδισμα. Όλα δείχνουν ότι θα πάμε με τους Μπαρνάμπας Βάργκα και Λούκα Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Ένα σύστημα που έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολύ ο Μάρκο Νίκολιτς.

O προπονητής της ομάδας μας Μάρκο Νίκολιτς και ο ποδοσφαιριστής Σταύρος Πήλιος εκπροσώπησαν την ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του πρώτου αγώνα με την Τσέλιε για τη φάση των 16 του UEFA Conference League 2025-26. #AEKFC #UECLhttps://t.co/5TeUTJS5QZ — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) March 11, 2026

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς (Περέιρα), Βάργκα, Γιόβιτς.