Ο Μάρκο Νίκολιτς υπενθύμισε την «προειδοποίησή» του για την Τσέλιε, ενώ μίλησε για τρεις διαφορές απ’ το ματς του περασμένου Οκτώβρη.

Αποστολή στη Σλοβενία: Φάνης Τσοκανάς

Η ΑΕΚ επιστρέφει στην ευρωπαϊκή «σκηνή». Η «Ένωση» αντιμετωπίζει την Τσέλιε (12/03, 22:00) στη Σλοβενία για την πρώτη αναμέτρηση της φάσης των «16» του Conference League.

Σε μία «επανάληψη», αφού οι δύο ομάδες είχαν ξαναβρεθεί πριν από λίγους μήνες στο ίδιο γήπεδο. Τότε, η Τσέλιε είχε πάρει τη νίκη με 3-1 και είχε ξεκινήσει με το… δεξί στη League Phase.

Παρ’ όλα αυτά, από τότε έχουν αλλάξει και αρκετά πράγματα. Εκεί στάθηκε και στις δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου, ο Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε για την «προειδοποίηση» που είχε κάνει πριν από λίγους μήνες, αλλά τόνισε πως λίγοι τον είχαν πάρει στα σοβαρά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε τρεις διαφορές ανάμεσα στις δύο αναμετρήσεις των κλαμπ. Το ένα έχει να κάνει με το γεγονός, πως πλέον όλοι καταλαβαίνουν πως η Τσέλιε είναι μία επικίνδυνη ομάδα.

Φυσικά, πλέον δεν θα μιλάμε για ένα ματς, αλλά για διπλές αναμετρήσεις, σε αντίθετη με τον αγώνα της League Phase.

Από εκεί και πέρα, ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε και για τις προσθαφαιρέσεις, καθώς τόνισε πως και τα δύο κλαμπ έχουν αλλαγές στα ρόστερ τους.

Ζλάτκο Ζάχοβιτς στο Ole: «Πρόβλημα με τον Τζιοβάνι; Τον είχα ζητήσει για συμπαίκτη, πολύ πριν βρεθούμε στον Ολυμπιακό!» Ο Ζλάτκο Ζάχοβιτς, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, σε μία συνέντευξη περίπου 3000 λέξεων στο Ole.gr! Η δική του αλήθεια για τους μύθους που τον συνοδεύουν. Η άγνωστη ιστορία με τον Τζιοβάνι, όσα του είπε ο Ρομπέρτο Κάρλος μετά το ατιμώρητο χέρι του στο Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός και το Τσέλιε-ΑΕΚ.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς:

«Είναι ένα νοκ-άουτ ματς. Σε μία ευρωπαϊκή διοργάνωση, γνωρίζουμε τον αντίπαλο, έχουμε παίξει στο παρελθόν. Σε όλη τη σεζόν έχουμε μόνο 4 ήττες. Μία από αυτές ήταν εδώ. Βλέπω τρεις μεγάλες διαφορές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Πριν το πρώτο ματς εγώ είχα προειδοποιήσει τους πάντες για την Τσέλιε. Για τα αποτελέσματα τα 2-3 τελευταία χρόνια στη Σλοβενία και εκτός στην Ευρώπη, οπότε αυτό είναι λόγω του συστήματος που έχει η Τσέλιε. Κανείς δεν με πήρε στα σοβαρά. Τώρα όλοι καταλαβαίνουν την ποιότητα της Τσέλιε, όλοι ξέρουν τι ομάδα είναι και ότι πρέπει να την σεβαστούμε. Τώρα θα παίξουμε, επίσης, δύο παιχνίδια. Ένα εδώ και ένα στην Αθήνα.

Η τρίτη διαφορά είναι ότι εμείς έχουμε καινούργιους παίκτες και κάποιους παίκτες που πλέον δεν είναι μαζί μας. Το ίδιο ισχύει και για την Τσέλιε που έχει και καινούργιο προπονητή. Αυτές είναι οι διαφορές. Είμαστε σε καλή φόρμα, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε σε αυτό το επίπεδο, που δεν μας ήρθε σαν δώρο, αλλά εμείς το κερδίσαμε μόνοι μας. Θέλουμε να πάμε και παραπέρα. Έτσι πρέπει να σκέφτεται κανείς όταν φθάνει σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχει μία ευκαιρία εδώ, να το ευχαριστηθούμε, να τα δώσουμε όλα για να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Επίσης, χαίρομαι που ήρθαν πολλοί φίλαθλοί μας εδώ. Είναι πολύ σημαντικό για τους παίκτες όταν παίζουν. Να ξέρουν ότι είναι οι φίλαθλοι μαζί τους. Να ξέρουν ότι και αύριο θα είναι πάλι παρόντες οι φίλαθλοί μας. Περιμένουμε πως και πως το αυριανό ματς».

Τι πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ για να βάλει βάσεις πρόκρισης:

«Το πρώτο παιχνίδι είναι καλή ομάδα. παίζουμε πολύ φυσικό παιχνίδι, παίζουν ένας εναντίον ενός. Είναι καλή στην επίθεση σε οργανωμένο παιχνίδι. Έχουν καλές οδηγίες. Νέος προπονητής, αλλά κάποιες οδηγίες θα είναι και διαφορετικές. Θέλω να σας θυμίσω ότι μίλησα πριν το παιχνίδι. Να μη χάνουμε μπάλα στο δικό μας μέρος. Η Τσέλιε πιέζει. Είναι μια ομάδα πάντα έτοιμη να εκμεταλλευτεί τα λάθη. Είναι έτοιμοι να μας τιμωρήσουν κάθε λάθος μας. Ξέρουν πως να παίξουν. Έχουν καλή τακτική, έχουνε παίκτες σε όλο το γήπεδο. Να είμαστε έξυπνοι στο αυριανό παιχνίδι».

Να περιμένουμε αύριο την λογική που η ΑΕΚ είχε το καλοκαίρι στα προκριματικά;

«Δεν είμαι σίγουρος, γιατί έχει αλλάξει πολύ το παιχνίδι μας από την τελευταία φορά. Είμαστε πιο δυναμικοί, πιο επιθετικοί. Παίρνουμε πιο πολλά ρίσκα. Γνωρίζουμε τον εαυτό μας πολύ καλύτερα. Τότε ήταν πολύ σημαντικό να παίξουμε προσεκτικά. Τώρα προφανώς θα παίξουμε για το αποτέλεσμα. Επίσης θέλουμε να παίξουμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο. είναι παιχνίδι νοκ-άουτ. Εγώ θα προτιμήσω το αποτέλεσμα από ένα ωραίο ποδόσφαιρο, αν ήταν να διαλέξω. Ειδικά σε μία τέτοια διοργάνωση, που είναι σημαντική για την ομάδα μας και θα κάνουμε τα πάντα».