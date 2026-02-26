Το τοπίο είναι λίγο πιο «καθαρό» για την ΑΕΚ, μιας και πλέον γνωρίζει τους δύο πιθανούς της αντιπάλους για τους «16» του Conference League. Τσέλιε ή Άλκμααρ για την «Ένωση»!

Tα Play Offs του Conference League ολοκληρώθηκαν και πλέον όλα είναι λίγο πιο «ξεκάθαρα». Η φάση των «16» περιμένει και μάλιστα υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον.

Η ΑΕΚ χάρη στην εξαιρετική πορεία στη League Phase της διοργάνωσης, μπόρεσε να εξασφαλίσει την απευθείας είσοδό της στις 16 καλύτερες ομάδες.

Μέχρι και πριν από λίγες ώρες, γνώριζε μονάχα τα ζευγάρια, από όπου θα «έβγαινε» ο πιθανός της αντίπαλος. Ωστόσο, πλέον έχει μάθει τις δύο ομάδες, που μπορούν να είναι στον δρόμο της. Ποιες είναι αυτές;

Οι λανθασμένοι «υπολογισμοί» για τους αντιπάλους της ΑΕΚ Τα αποτελέσματα των πιθανών αντιπάλων της ΑΕΚ «δείχνουν» πως μεταξύ των Νόα, Ντρίτα, Άλκμααρ και Τσέλιε, οι διαφορές δεν είναι όπως υπολογίστηκαν.

Τη μία την αντιμετώπισε και στη League Phase, αφού κλήθηκε να την αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Ο λόγος για την Τσέλιε.

Οι Σλοβένοι μπόρεσαν να «κλειδώσουν» την πρόκριση από τα Play Offs του Conference League, αφού επικράτησαν δύο φορές απέναντι στην Ντρίτα.

Ο άλλος της πιθανός αντίπαλος ήρθε με ανατροπή. Η Νόα είχε κάνει τη μεγάλη «έκπληξη» και είχε καταφέρει να κερδίσει στο γήπεδό της με 1-0 (19/02) την Άλκμααρ. Ωστόσο, στη ρεβάνς στην Ολλανδία δεν «άντεξε».

The teams for the round of 16 are locked in 🔐



Who’s going all the way? 👀#UECL pic.twitter.com/DfP2SgjWNO — UEFA Conference League (@Conf_League) February 26, 2026

Η ομάδα του Λι-Ρόι Έρχελτ κέρδισε με 4-0 (26/02), τα έφερε όλα «τούμπα» και πλέον είναι υποψήφια αντίπαλος της ΑΕΚ.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (27/02) στη Νιόν. Συγκεκριμένα, η διαδικασία, για να μάθει αντίπαλο η «Ένωση» θα ξεκινήσει στις 15:00 Ελλάδας.

Υπενθυμίζουμε, πως ταυτόχρονα, θα μάθει όλο το «μονοπάτι» της, μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης.



Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 12 Μαρτίου με την ΑΕΚ να είναι φιλοξενούμενη, ενώ η ρεβάνς θα λάβει χώρα, μία εβδομάδα αργότερα.

Αναλυτικά, στην παρακάτω δημοσίευση το «μονοπάτι» του Conference League:



