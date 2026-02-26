Tα Play Offs του Conference League ολοκληρώθηκαν και πλέον όλα είναι λίγο πιο «ξεκάθαρα». Η φάση των «16» περιμένει και μάλιστα υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον.
Η ΑΕΚ χάρη στην εξαιρετική πορεία στη League Phase της διοργάνωσης, μπόρεσε να εξασφαλίσει την απευθείας είσοδό της στις 16 καλύτερες ομάδες.
Μέχρι και πριν από λίγες ώρες, γνώριζε μονάχα τα ζευγάρια, από όπου θα «έβγαινε» ο πιθανός της αντίπαλος. Ωστόσο, πλέον έχει μάθει τις δύο ομάδες, που μπορούν να είναι στον δρόμο της. Ποιες είναι αυτές;
Τη μία την αντιμετώπισε και στη League Phase, αφού κλήθηκε να την αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Ο λόγος για την Τσέλιε.
Οι Σλοβένοι μπόρεσαν να «κλειδώσουν» την πρόκριση από τα Play Offs του Conference League, αφού επικράτησαν δύο φορές απέναντι στην Ντρίτα.
Ο άλλος της πιθανός αντίπαλος ήρθε με ανατροπή. Η Νόα είχε κάνει τη μεγάλη «έκπληξη» και είχε καταφέρει να κερδίσει στο γήπεδό της με 1-0 (19/02) την Άλκμααρ. Ωστόσο, στη ρεβάνς στην Ολλανδία δεν «άντεξε».
Η ομάδα του Λι-Ρόι Έρχελτ κέρδισε με 4-0 (26/02), τα έφερε όλα «τούμπα» και πλέον είναι υποψήφια αντίπαλος της ΑΕΚ.
Η κλήρωση θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (27/02) στη Νιόν. Συγκεκριμένα, η διαδικασία, για να μάθει αντίπαλο η «Ένωση» θα ξεκινήσει στις 15:00 Ελλάδας.
Υπενθυμίζουμε, πως ταυτόχρονα, θα μάθει όλο το «μονοπάτι» της, μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης.
Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 12 Μαρτίου με την ΑΕΚ να είναι φιλοξενούμενη, ενώ η ρεβάνς θα λάβει χώρα, μία εβδομάδα αργότερα.