Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στους «16» του Conference League, έδωσαν τα πρώτα τους παιχνίδια για τα Play-Offs της διοργάνωσης. Ο νικητής από το ζευγάρι Νόα-Άλκμααρ ή Ντρίτα-Τσέλιε, θα είναι αυτός που θα κληθεί να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη φάση των «16» και μετά τα πρώτα ματς, ένα είναι δεδομένο: οι διαφορές μεταξύ τους, υπολογίστηκαν λανθασμένα στην αρχή.

Όπως είναι λογικό, ο γνώριμος αντίπαλος και αυτός που η πλειοψηφία των φίλων της ΑΕΚ θα απευχόταν να «πέσει» πάνω της, ήταν η Άλκμααρ. Απέναντι στην άσημη Νόα, όμως, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Η κατοχή της μπάλας ήταν στο 70% υπέρ της, αλλά οι μεγάλες ευκαιρίες ήταν οριακά μοιρασμένες (2-3), τα σουτ στον στόχο το ίδιο (4-3), όπως και τα συνολικά σουτ (13-9). Κάπως έτσι, η Νόα βρήκε τον τρόπο και νίκησε με 1-0 (19/02) την Άλκμααρ στην Αρμενία, έχοντας πλέον να διαχειριστεί στη ρεβάνς, μία τελείως διαφορετική κατάσταση. Ακόμα κι αν δεν τα καταφέρει και αποκλειστεί, έκανε σαφές πως δεν είναι «αμελητέα ποσότητα» ως ομάδα, κι ας μην κάνει «γκελ» το όνομά της.

🇦🇲 Last night, was a historic one for football in the country of Armenia!



FC Noah became the first club from Armenia to win a match in the knockouts of a major European competition!



Even better, it was against AZ Alkmaar from the Eredivisie who made the semi finals of this… pic.twitter.com/leikzWC8Ak — The European Football Express (@TheEuroFE) February 20, 2026

Το ίδιο συνέβη και με την Ντρίτα, όπου ηττήθηκε δύσκολα στο Κόσοβο (2-3) από την Τσέλιε. Οι Σλοβένοι είχαν εντυπωσιάσει στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Conference League, νικώντας την ΑΕΚ με 3-1 μέσα στην έδρα τους. Έκτοτε, όμως, άλλαξαν πολλά. Και για την ΑΕΚ, αλλά και για τους ίδιους, που είδαν τον Άλμπερτ Ριέρα, «αρχιτέκτονα» της ομάδας τους, να αποχωρεί μεσούσης της σεζόν για να δοκιμάσει την τύχη του στην Bundesliga και τον πάγκο της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Απέναντι στη Ντρίτα, λοιπόν, κατάφεραν με μεγάλη δυσκολία, στο 90+4′, να «κλέψουν» ένα ματς που στο χορτάρι, ήταν αρκετά μοιρασμένο. Η ομάδα από το Κόσοβο είχε 2 μεγάλες ευκαιρίες και τις μετουσίωσε σε γκολ, αλλά είχε και πέντε συνολικά σουτ στον στόχο και 18 προσπάθειες να απειλήσει. Παράλληλα, τα xGoals ήταν στο 1.69 και της Τσέλιε στο 2.04! Όχι και τόσο μεγάλη διαφορά, βάσει των γκολ που μπήκαν εν τέλει.

Tough late loss for Drita after conceding at the end.



Still all to play for in the second leg. 💙



𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐓𝐢𝐦𝐞: 🇽🇰 Drita 2-3 NK Celje 🇸🇮 #UECL | #ConferenceLeague pic.twitter.com/EzGkQOt4cC — Kosovo Football 🇽🇰 (@kosovarfootball) February 19, 2026

Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, πως οι διαφορές ανάμεσα στις τέσσερις πιθανές αντιπάλους της ΑΕΚ, υπάρχουν. Αλλά δεν είναι τόσο μεγάλες, όσο υπολογίστηκε στην αρχή. Από την ερχόμενη Πέμπτη (26/02), το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς θα μάθει τις δύο από τις τέσσερις που ίσως βγάλει η κληρωτίδα ως αντίπαλό τους, στη φάση των «16» του Conference League. Η κλήρωση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 15:00, με τα ματς της ΑΕΚ να είναι προγραμματισμένα για τις 12 και 19 Μαρτίου.