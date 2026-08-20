Ο Παναθηναϊκός «έχασε» τη νίκη μέσα από τα χέρια του κόντρα στη Χράντεντς Κράλοβε (20/08, 2-2) και ο Τζέικομπ Νίστρουπ εξήγησε το «γιατί».

Ο Παναθηναϊκός «αυτοκτόνησε» και πλέον η πρόκριση στη League Phase του Conference League είναι στον «αέρα».

Οι «πράσινοι» είχαν το «πάνω χέρι» στο ΟΑΚΑ στην αναμέτρηση με τη Χράντεντς Κράλοβε (20/08, 2-2). Μέχρι το 88ο λεπτό οι «πράσινοι» είχαν απόσταση δύο τερμάτων, χάρη στο show του Ανδρέα Τεττέη.

Ωστόσο, λίγα λεπτά ήταν ικανά, για να «χαλάσουν» τα πάντα. Οι Τσέχοι με δύο γκολ στα… χασομέρια έφεραν το ματς στην απόλυτη ισορροπία και πλέον οι δύο ομάδες πάνε στα «ίσα» στη ρεβάνς.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ στις δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ δεν έψαξε να βρει δικαιολογίες λέγοντας: «το φταίξιμο είναι όλο δικό μας».

Παράλληλα, εξήγησε και τους λόγους, που έφεραν την ισοφάριση τονίζοντας ότι το κλαμπ του έπρεπε να είναι πιο ώριμο, πιο ουσιαστικό και πιο κυνικό, και όχι να αφήσει τη Χράντετς Κράλοβε να βγει στην αντεπίθεση.

Μάλιστα, ξεχωριστή αναφορά έκανε στο δεύτερο γκολ που δέχτηκε η ομάδα χαρακτηρίζοντάς το ως: «ανεπίτρεπτο».

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ:

Για το τι έφταιξε:

«Το φταίξιμο είναι όλο δικό μας. Είχαμε τον απόλυτο έλεγχο, πιέσαμε, κάναμε καλό ξεκίνημα και τρέξαμε. Έπρεπε, όμως, να είμαστε πιο κινητικοί, πιο ώριμοι και ουσιαστικοί.

Αφήσαμε τον αντίπαλο να βγει στην αντεπίθεση. Ειδικά το δεύτερο γκολ είναι ανεπίτρεπτο. Δεν πρέπει οι ποδοσφαιριστές στα στημένα να είναι τόσο κοντά στην μπάλα. Ουσιαστικά εμείς φταίμε για το αποψινό αποτέλεσμα».

Για τη ρεβάνς στην Τσεχία:

«Θα αναλύσουμε τώρα το παιχνίδι. Είναι πολύ απλό: πρέπει να κερδίσουμε στην Τσεχία.

Πρέπει να πάμε με δύναμη και αυτοπεποίθηση, να δείξουμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα και να πάμε εκεί για να κερδίσουμε. Είναι τόσο απλό. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά πρέπει να το κάνουμε και έχουμε την ποιότητα για να τα καταφέρουμε».

Για το 4-4-2 και αν έμεινε ικανοποιημένος από τη διάταξη:

«Αυτή είναι η διάταξη που είχαμε. Μπορείτε να την ονομάσετε 4-4-2 ή διαφορετικά, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι. Αυτή τη στιγμή μας ταιριάζει να παίζουμε με δύο επιθετικούς».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ: