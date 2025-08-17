Στο Βέλγιο και την Άντερλεχτ, ρίχνουν το βάρος στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων και στην προκειμένη περίπτωση την ΑΕΚ.

Το ευρωπαϊκό μέλλον της ΑΕΚ και η ενδεχόμενη επιστροφή της σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, περνά από το Βέλγιο και την Άντερλεχτ, με την άλλοτε μόνιμη πρωταθλήτρια της χώρας να έχει ρίξει το βάρος στην «Ένωση».

Μετά τη ζόρικη και αγχωτική πρόκριση επί του Άρη Λεμεσού, σειρά παίρνει η Άντελεχτ για την ΑΕΚ που έχει βάλει στόχο το come back στο κυρίως… μενού μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Το διακύβευμα βέβαια είναι μεγάλο – και για οικονομικούς λόγους – και οι Βέλγοι δεν σκοπεύουν να κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια. Κάτι που φάνηκε και από ένα αίτημά τους.

Πιο συγκεκριμένα, η προσεχής αντίπαλος των «κιτρινόμαυρων» (21/8 και 28/8), ζήτησε και εξασφάλισε ρεπό από τη βελγική Ομοσπονδία αναφορικά με τον ενδιάμεσο αγώνα με τη Γάνδη για την Jupiler League, στο πλαίσιο της 5ης στροφής για το εγχώριο πρωτάθλημα.

Έτσι, η αναμέτρηση μετακινήθηκε για αργότερα, με τις 2 του Σεπτέμβη να αποτελεί την πιο πιθανή ημερομηνία για το εντός των τειχών ματς της Άντερλεχτ. Έτσι, το τελευταίο εμπόδιο της ΑΕΚ για να βρεθεί στην League Phase του Conference League, στρέφει την προσοχή αποκλειστικά στην ομάδα του Νίκολιτς και τις δύο αναμετρήσεις.

Πρώτος αγώνας στις Βρυξέλες την προσεχή Πέμπτη (21/8) και δεύτερος στην OPAP Arena στις 28/8. Εκεί που ελπίζει η ΑΕΚ να πανηγυρίσει μία σημαντική από κάθε άποψη πρόκριση.

Οι Βέλγοι είχαν εκφράσει τη σκέψη και την επιθυμία τους για αναβολή πριν καν «κλειδώσει» η ΑΕΚ ως αντίπαλός τους, εστιάζοντας αποκλειστικά και μόνο στα playoffs. Κάτι που δυνάμωσε με την έκβαση των αγώνων την περασμένη Πέμπτη.

Αντίθετα η «Ένωση» που θέλει ακόμα περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της, θα κάνει πρεμιέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Πανσερραϊκό στις 24/8, ανάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά της παιχνίδια.