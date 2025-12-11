Μία τεράστια νίκη για την ΑΕΚ απέναντι στη Σαμσουνσπόρ (11/12, 1-2) με «ήρωα» της τελευταίας στιγμής τον Λάζαρο Ρότα!

Τεράστια νίκη για την ΑΕΚ στην 5η αγωνιστική στη League Phase του Conference League!

Η «Ένωση» κέρδισε με 2-1 (11/12) τη Σαμσουνσπόρ, μέσα στην Τουρκία και πλέον «οδεύει» προς την πρώτη 8άδα!

Μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ, αλλά με δύο απίθανα γκολ η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πήρε ακριβώς αυτό που ήθελε!

Οι Ραζβάν Μαρίν και Αμπουμπακαρί Κοϊτά ήταν οι δύο ποδοσφαιριστές, που έφεραν τα γκολ. Ωστόσο, μεγάλο μερίδιο από το «τρίποντο» ανήκει και στον Λάζαρο Ρότα!

Και όχι, αυτό δεν έχει να κάνει με την ασίστ του, αλλά με μία κεφαλιά του στα… χασομέρια.

Η κεφαλιά του Ρότα, που μπορεί να «αλλάξει» το ευρωπαϊκό μέλλον της ΑΕΚ

Η Σαμσουνσπόρ πίεζε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ώστε να ισοφαρίσει και έφτασε μία… ανάσα από το 2-2.

Στο 90+5’ ο Μουαντιλμαντζί από πολύ κοντά προσπάθησε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο, ο Λάζαρος Ρότα τού έβαλε «στοπ» και απομάκρυνε σε κόρνερ, για να έρθει η λήξη του ματς λίγα δευτερόλεπτα αργότερα!

Μία κίνηση «χρυσάφι» για την «Ένωση». Αρχικά, με τη νίκη της έφτασε τους 10 βαθμούς και «κλείδωσε» και μαθηματικά την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League!

Ωστόσο, με τη διαφορά τον γκολ της να είναι στο +6, αν κερδίσει την Κραϊόβα (18/12, 22:00) θα είναι πολύ κοντά και στην 8άδα!

Δηλαδή, να περάσει απευθείας στους «16» χωρίς την ενδιάμεση φάση! Κι όλα αυτά, μπορεί να μην ήταν… εφικτά, αν δεν υπήρχε η σωτήρια επέμβαση του Λάζαρου Ρότα!