Το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα και την «απόδραση» της ΑΕΚ από το Τσέλιε το βράδυ της Πέμπτης (02/10, 22:00).

Πρεμιέρα για την ΑΕΚ στη League Phase του Conference League, απέναντι στην Τσέλιε (02/10, 22:00), και το μεγάλο ερωτηματικό, είναι τι θα επιλέξει ο Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα. Τόσο ως προς τα πρόσωπα, όσο και ως προς τον σχηματισμό.

Η «Ένωση» έχει μπροστά της έναν αντίπαλο που ίσως δεν τρομάζει με το όνομά του, αλλά πέρυσι έφτασε έως τους «8» του Conference League, κατέκτησε το Κύπελλο Σλοβενίας, ενώ φέτος έχει 9 νίκες και μία ισοπαλία σε 10 ματς πρωταθλήματος. Έχοντας σκοράρει, παράλληλα, 33 γκολ, ενώ έχει δεχθεί μόλις εννέα.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς, παραμένει αήττητο και γνωρίζει, πόση ώθηση θα δοθεί αν «φύγει» από το συγκεκριμένο ματς, ήδη από την πρεμιέρα, με τους τρεις βαθμούς.

Η σκέψη του προπονητή της ΑΕΚ για την αρχική ενδεκάδα απέναντι στην Τσέλιε, είναι να διατηρήσει τις «σταθερές» του. Υπάρχει, όμως, κι ένα ακόμα σενάριο.

Ο Στρακόσα, δεδομένα, θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, ενώ μπροστά του θα είναι οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στα χαφ οι Μαρίν και Πινέδα έχουν προβάδισμα, όπως και οι Ελίασον – Κουτέσα στα άκρα, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα.

Τέλος, ο Γιόβιτς μοιάζει επικρατέστερος του Πιερό, ενώ ένας εκ των Μάνταλου και Κοϊτά αναμένεται να είναι δίπλα του.

Υπάρχει, όμως, και μία σκέψη να ξεκινήσει ο Μάρκο Γκρούγιτς στην θέση «6» και η ΑΕΚ να κινηθεί προς ένα 4-3-3. Τότε οι Μάνταλος ή Κοϊτά, θα μείνουν εκτός αρχικής ενδεκάδας και θα «έρθουν» στο ματς από τον πάγκο.