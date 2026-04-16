Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον επαναληπτικό με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η ΑΕΚ ψάχνει τη μεγάλη ανατροπή κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο, έπειτα από το 3-0 στη Μαδρίτη, στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων για τα προημιτελικά του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε ξανά το 4-4-2, με τον Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια και τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιο στην τετράδα της άμυνας.

Στον χώρο της μεσαίας γραμμής θα κινούνται ο Μαρίν, με τον Πινέδα, ενώ στα δύο άκρα θα είναι ο Κοϊτά με τον Κουτέσα.

Από εκεί και πέρα, πίσω από τον Βάργκα, θα κινείται ο Ζίνι.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Κουτέσα, Ζίνι, Βάργκα.