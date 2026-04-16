Ο Ντέρεκ Κουτέσα διατηρεί ένα μοναδικό στατιστικό, κατά την φετινή του παρουσία στην ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ καλείται να πετύχει μία μεγάλη ανατροπή, απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια (16/04, 22:00), προκειμένου να βρεθεί στα ημιτελικά του Conference League.

Η «Ένωση» θα πρέπει να ανατρέψει το εις βάρος της 3-0, από το πρώτο παιχνίδι στο Βαγιέκας, στη φάση των «8», κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει να φτάσει στην «τέλεια» εμφάνιση.

Πολλοί παίκτες μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμοι, ωστόσο με την απουσία του Λούκα Γιόβιτς, η ΑΕΚ θα πρέπει να ψάξει το γκολ από κάποιον άλλον. Η ερώτηση «γεννάται» εύκολα: ποιος θα πάρει την «σκυτάλη»;

Πάντως, όσον αφορά τα φετινά ευρωπαϊκά παιχνίδια των «κιτρινόμαυρων», φαίνεται πως ο Ντέρεκ Κουτέσα έχει βρει τη «λύση».

Ο 28χρονος εξτρέμ, μέχρι στιγμής, έχει σκοράρει σε 5 περιπτώσεις, από τη μέρα που φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ. Όλες είναι σε κάποιο ευρωπαϊκό παιχνίδι!

Για την ακρίβεια, μετρά 5 γκολ και 1 ασίστ, στα 12 παιχνίδια που έχει δώσει με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, στα προκριματικά, στη League Phase, αλλά και στα νοκ-άουτ του Conference League.

Επομένως, όταν η κουβέντα πάει στην «Ευρώπη», ο Κουτέσα μοιάζει να έχει βρει τη «συνταγή» της… επιτυχίας. Ένα στοιχείο, που ίσως αποδειχθεί πολύτιμη, εν όψει του δύσκολου έργου που έχει η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο.