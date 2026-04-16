H AEK πρέπει να «ανέβει» ένα… βουνό αν θέλει να συνεχίσει στο Conference League. Ποιους παίκτες σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς για τη βασική ενδεκάδα, απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο (16/04, 22:00);

Η ΑΕΚ παίζει το τελευταίο της «χαρτί» για τα προημιτελικά του Conference League. Το 3-0 της Μαδρίτης απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο δεν αφήνει πολλά περιθώρια για λάθη, αλλά η «Ένωση» θα παλέψει για την πρόκριση στην Allwyn Arena.

Προφανώς και το «πάνω χέρι» στο ζευγάρι το έχουν οι Ισπανοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως οι «κιτρινόμαυροι» δεν θα προσπαθήσουν να κάνουν την ανατροπή.

Ποιους ποδοσφαιριστές έχει στο μυαλό του ο Μάρκο Νίκολιτς; Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Θωμάς Στρακόσια. Δεξιά στην άμυνα θα είναι o Λάζαρος Ρότα, ενώ στα στόπερ οι Αρόλντ Μουκουντί και Φελίπε Ρέλβας.

Στα αριστερά το τοπίο δεν είναι ακόμα «καθαρό», με τον Τζέιμς Πενράις να έχει ένα πολύ μικρό προβάδισμα έναντι του Σταύρου Πήλιου.

Ο Ραζβάν Μαρίν θα επιστρέψει στο πλευρό του Ορμπελίν Πινέδα. Δεξιά στην επίθεση θα παίξει ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, αριστερά ο Ρομπέρτο Περέιρα, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Μπαρνάμπας Βάργκα.

Πίσω από τον Ούγγρο σέντερ φορ οι Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και Ζίνι «παίζουν» για μία θέση στην ενδεκάδα.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις (Πήλιος), Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Περέιρα, Ζίνι (Γκατσίνοβιτς), Βάργκα.