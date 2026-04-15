Μέσα από ένα «μότο» ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε τα όσα θέλει να «ακολουθήσει» η ΑΕΚ απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο (16/03, 22:00), αλλά και μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η ΑΕΚ είναι με την «πλάτη» στον τοίχο και «κυνηγάει» μία μεγάλη ανατροπή, για να είναι στα ημιτελικά του Conference League.

Το 3-0 της Μαδρίτης απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο (09/04), είναι ένα σκορ που δεν επιτρέπει στην «Ένωση» τα λάθη.

Το αν θα έρθει η πρόκριση κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει, αλλά ο Μάρκο Νίκολιτς διαβεβαίωσε τους πάντες για ένα πράγμα. Πως η ομάδα του θα «παλέψει», ώστε να εξαντλήσει τις όποιες ελπίδες έχει για να τα καταφέρει.

Την ίδια ώρα, «μίλησε» και για το «μότο» που θέλει να «ακολουθήσουν» οι παίκτες απέναντι στους Ισπανούς, αλλά και μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε πως η ΑΕΚ θα χρειαστεί το: «fight, believe and never give up».

Ένα «ρητό» που το έχει αναφέρει ξανά κατά την παρουσία του στην Ελλάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

«Χριστός Ανέστη Καλό Πάσχα σε όλους. Έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι. Αν πρέπει να επιτελεστεί ένα θαύμα αυτό είναι αύριο. Προσελκύσαμε την ατυχία στο προηγούμενο ματς.

Το αποτέλεσμα ήταν άδικο. Πρέπει να προσελκύσουμε αύριο την τύχη. Από ό,τι ξέρω το γήπεδο θα είναι γεμάτο αύριο. Είναι σημαντικό οι φίλαθλοι να μοιραστούν την τύχη και των παικτών μας.

Προσπαθούμε μαζί μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε, θα πολεμήσουμε στο γρασίδι και αν υλοποιήσουμε τις πρώτες δύο προϋποθέσεις θα προσπαθήσουμε να παλέψουμε για να συνεχίσουμε στον επόμενο γύρο».

Για το αν αύριο χρειάζεται περισσότερο το «fight, believe and never give up»:

«Ήξερα ότι θα με ρωτήσετε κάτι τέτοιο. Αν υπήρχε κάποια στιγμή για να εφαρμοστεί αυτό το μότο δεν είναι αύριο αλλά τις τρεις τελευταίες εβδομάδες. Το είπα και μετά την αναμέτρηση.

Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα από τα κορυφαία πρωταθλήματα με μεγάλη ποιότητα με καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες της αναμέτρησης σε σχέση με εμάς. Να πιστέψουμε στο μέγιστο επίπεδο, να παλέψουμε στο υπερμέγιστο επίπεδο. Χρειαζόμαστε και τους φιλάθλους μας. Το αποτέλεσμα είναι βαρύ, πρέπει να αξίζουμε ο Θεός του ποδοσφαίρου να μας βοηθήσει».

🟡 Η Συνέντευξη Τύπου και η προπόνηση της ΑΕΚ εν όψει της μεγάλης αυριανής ρεβάνς με τη Rayo Vallecano, ζωντανά από το ΑΕΚ TV. Συντονιστείτε στις 15.45 και μπείτε στο κλίμα μίας ακόμα μεγάλης αναμέτρησης. #AEKFC #UECL



🔗https://t.co/tul9dgu8hg pic.twitter.com/al3cmjD9eO — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) April 15, 2026

Για το αν σκέφτεται να φρεσκάρει την ομάδα ή θα πάει στα κόκκινα:

«Όλη τη σεζόν κάθε τρεις μέρες παίζουμε έναν αγώνα. Ο προπονητής και το τεχνικό επιτελείο ετοιμάζει έτσι τις τρεις επόμενες αναμετρήσεις.

Πάντα χρειάζονται αλλαγές όμως. Πρέπει να παλέψουμε μέχρι το τέλος, να το βλέπουμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Μετά την αναμέτρηση θα δούμε τι διορθώσεις θα κάνουμε για τον ΠΑΟΚ. Επικεντρωνόμαστε σε μια αναμέτρηση την αυριανή».

Για την προσέγγιση που περιμένει από τη Ράγιο κι αν θα διαφέρει από το πρώτο ματς:

«Η Ράγιο είναι άλλη ομάδα που παίζει εντός έδρας και άλλες εκτός. Εκτός παίζουν διαφορετικά. Έχουν γρήγορους και τεχνικούς παίκτες, παίζουν πολλές πάσες, μοιάζουν περισσότερο με το ισπανικό στυλ. Η αναμέτρηση δεν θα είναι ίδια, θα δούμε μια καλύτερη Ράγιο.

Πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Με ένα 3-0 πρέπει να ρισκάρεις, θα πάρουμε ρίσκα, αλλά δεν θα αφήσουμε κενά πίσω. Στο σημερινό ποδόσφαιρο αν ηττηθείς με 3-0 δεν είναι και η συντέλεια του κόσμου. Όλα είναι εφικτά. Με συνέπεια και πίστη θα πάμε στο κάθε λεπτό.

Η Ράγιο θα είναι συμπαγής στην άμυνα και θα προσπαθήσει να χτυπήσει πολλές στις αντεπιθέσεις».

Για την απουσία του Γιόβιτς και τις δικές του σκέψεις:

«Οι σκέψεις μου είναι προς την κατεύθυνση αυτή. Ήρθαμε εδώ χάρη στο δικό μας παιχνίδι. Πάντα εξαρτόμαστε από τη δική μας απόδοση. Όλα εξαρτώνται από τη δική μας απόδοση».

ℹ️ Información para los rayistas desplazados a Atenas.https://t.co/RVNp6UVgRs pic.twitter.com/Pnf01iRIoj — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) April 15, 2026

Για τους λόγους που η ΑΕΚ δεν μπήκε με τη νοοτροπία που έπρεπε στη Μαδρίτη:

«Να πω ότι είμαι χαρούμενος που βλέπω τους παίκτες μου να μιλούν έτσι, όπως ο Φελίπε. Όλοι οι παίκτες είναι σε αυτή την κατάσταση.

Ξέρουμε τα λάθη μας, αποδεχόμαστε την κριτική. Αναλύσαμε την κατάσταση στα αποδυτήρια, αλλά αυτό μένει εκεί. Ανήκει στο παρελθόν αυτό. Οι λέξεις του Φελίπε με διαβεβαίωσαν ότι θα είναι απολύτως συγκεντρωμένος αύρι».

Για το αν η διαχείριση των δυνάμεων θα είναι η ίδια στα δύο ημίχρονα ή θα παλέψει σε όλα:

«Παίζουμε λεπτό το λεπτό. Θα παλέψουμε σε όλο το ματς. Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια. Αν σκοράρουμε στην αρχή θα πάρει φωτιά το γήπεδο, όμως θα είναι σημαντικό να παλέψουμε ακόμα κι αν μπει στο δεύτερο μέρος.

Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί κι έξυπνοι. Να προσέξουμε τα πάντα. Το πιστεύουμε ότι θα πάρουμε το αποτέλεσμα. Θα παίξουμε λεπτό το λεπτό και θα δούμε τι θα συμβεί».

Για το αν πρέπει να δώσει τα πάντα από το πρώτο μέρος ή πρέπει να διαχειριστούν οι παίκτες του τις δυνάμεις και αν έχει περισσότερη σημασία το σωματικό από το πνευματικό σκέλος:

«Νομίζω είναι πιο σημαντικό το πνευματικό, στο σωματικό επίπεδο είμαστε πολύ καλοί, όλη τη χρονιά δεν είχαμε σκαμπανεβάσματα. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα και έχουμε παίκτες που μπορούν να αντέξουν το τέμπο.

Ανά πάσα στιγμή μπορώ να παρέμβω με τις πέντε αλλαγές που έχω. Ως προς τον κόσμο, ζω σε αυτή την πόλη, νιώθω ότι ο κόσμος έχει πίστη σε εμάς, στην πρόκριση. Να σπρώξουμε την ομάδα από το πρώτο λεπτό προς τα μπροστά».