Τα προημιτελικά του Conference League έδωσαν ξεκάθαρα προβαδίσματα σε τέσσερις ομάδες, αφού εκμεταλλεύτηκαν τις έδρες τους στο έπακρο.

Τα πρώτα ματς των προημιτελικών του Conference League τελείωσαν. Οι οκτώ ομάδες που θα «μονομαχήσουν» για τον τίτλο έδωσαν τις «μάχες» τους, με τέσσερις εξ αυτών να έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης!

Η αρχή έγινε με τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Οι Μαδριλένοι κέρδισαν με 3-0 (09/04) την ΑΕΚ, με την «Ένωση» να «κυνηγάει» μία μεγάλη ανατροπή.

Μονάχα νίκη με τέσσερα γκολ διαφορά ή με τρία τέρματα θα έχουμε παράταση. Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πως το έργο της «Ένωσης» μόνο εύκολο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Ακριβώς με το ίδιο σκορ κέρδισε και η Κρίσταλ Πάλας τη Φιορεντίνα (09/04, 3-0). Ακόμα και αν οι «αετοί» διανύουν μία πάρα πολύ περίεργη σεζόν κατάφεραν να πάρουν ένα σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο φωτεινός πίνακας του σκορ έδειξε 3-0 και στο παιχνίδι της Σαχτάρ Ντόνετσκ απέναντι στην Άλκμααρ (09/04). Με τους Ουκρανούς να είναι ένα… βήμα, πριν να φτάσουν στους «4» τις διοργάνωσης.

Προβάδισμα πρόκρισης απέκτησε και η Μάιντζ. Οι Γερμανοί, με μία πάρα πολύ καλή εμφάνιση κέρδισαν με 2-0 (09/04) το Στρασβούργο και θα πάνε στη Γαλλία, για να «σφραγίσουν» τα ημιτελικά.

Τι κοινό έχουν αυτές οι τέσσερις αναμετρήσεις; Οι γηπεδούχοι έκαναν το «απόλυτο»! Ακόμα και αν η μία εξ αυτών παίζει σε ουδέτερη έδρα (Σαχτάρ Ντόνετσκ), λόγω του πολέμου.

Και όχι μόνο αυτό, αφού κέρδισαν με 11-0 γκολ! Δηλαδή, δεν δέχτηκαν ούτε ένα τέρμα, με τους γηπεδούχους των πρώτων ματς να έχουν τον «πρώτο λόγο», για την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.