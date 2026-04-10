Τα πρώτα ματς των προημιτελικών του Conference League τελείωσαν. Οι οκτώ ομάδες που θα «μονομαχήσουν» για τον τίτλο έδωσαν τις «μάχες» τους, με τέσσερις εξ αυτών να έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης!
Η αρχή έγινε με τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Οι Μαδριλένοι κέρδισαν με 3-0 (09/04) την ΑΕΚ, με την «Ένωση» να «κυνηγάει» μία μεγάλη ανατροπή.
Μονάχα νίκη με τέσσερα γκολ διαφορά ή με τρία τέρματα θα έχουμε παράταση. Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πως το έργο της «Ένωσης» μόνο εύκολο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.
Ακριβώς με το ίδιο σκορ κέρδισε και η Κρίσταλ Πάλας τη Φιορεντίνα (09/04, 3-0). Ακόμα και αν οι «αετοί» διανύουν μία πάρα πολύ περίεργη σεζόν κατάφεραν να πάρουν ένα σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Ο φωτεινός πίνακας του σκορ έδειξε 3-0 και στο παιχνίδι της Σαχτάρ Ντόνετσκ απέναντι στην Άλκμααρ (09/04). Με τους Ουκρανούς να είναι ένα… βήμα, πριν να φτάσουν στους «4» τις διοργάνωσης.
Προβάδισμα πρόκρισης απέκτησε και η Μάιντζ. Οι Γερμανοί, με μία πάρα πολύ καλή εμφάνιση κέρδισαν με 2-0 (09/04) το Στρασβούργο και θα πάνε στη Γαλλία, για να «σφραγίσουν» τα ημιτελικά.
Τι κοινό έχουν αυτές οι τέσσερις αναμετρήσεις; Οι γηπεδούχοι έκαναν το «απόλυτο»! Ακόμα και αν η μία εξ αυτών παίζει σε ουδέτερη έδρα (Σαχτάρ Ντόνετσκ), λόγω του πολέμου.
Και όχι μόνο αυτό, αφού κέρδισαν με 11-0 γκολ! Δηλαδή, δεν δέχτηκαν ούτε ένα τέρμα, με τους γηπεδούχους των πρώτων ματς να έχουν τον «πρώτο λόγο», για την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.