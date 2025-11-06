Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ, για την αναμέτρηση κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς, στην OPAP Arena.

Η ΑΕΚ θέλει να πετύχει τη δεύτερη σερί νίκη της στο Conference League, υποδεχόμενη στην OPAP Arena τη Σάμροκ Ρόβερς (06/11, 19:45), για την 3η αγωνιστική της League Phase.

Η «Ένωση» έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στην πρεμιέρα από την Τσέλιε, φτάνοντας σε μία εμφατική νίκη με 6-0, κόντρα στην Αμπερντίν.

Όσον αφορά την αρχική ενδεκάδα, ο Μάρκο Νίκολιτς φαίνεται πως θα προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές, συγκριτικά με το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, με τους Μουκουντί, Κουτέσα και Μάνταλο, να έχουν προβάδισμα για να πάρουν φανέλα βασικού.

Κάτω από την εστία θα είναι ο Στρακόσια, ενώ στην άμυνα αναμένεται να βρεθούν οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πένραϊς.

Στον χώρο του κέντρου, εκτός απροόπτου, θα τοποθετηθούν οι Ορμπελίν Πινέδα και Ραζβάν Μαρίν, με τον Πέτρο Μάνταλο να έχει ελεύθερο ρόλο μπροστά τους.

Από εκεί και πέρα, αριστερά θα είναι ο Κουτέσα, ενώ δεξιά διεκδικούν μία θέση οι Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς.

Στην κορυφή της επίθεσης, ο Λούκα Γιόβιτς συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, για να επιλεχθεί από τον τεχνικό της ΑΕΚ.