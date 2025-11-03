Δείτε την ανάρτηση που έκανε ο Πέτρος Μάνταλος, για τον Ορμπελίν Πινέδα, αλλά και τη διαιτησία στο ΑΕΚ-Παναιτωλικός.

Ο Πέτρος Μάνταλος έδωσε τη δική του οπτική πάνω στο ΑΕΚ-Παναιτωλικός και τη «λύτρωση» μέσω του γκολ του Ορμπελίν Πινέδα.

Ο αρχηγός της ομάδας, ο οποίος δεν αγωνίστηκε λόγω τιμωρίας από κάρτες, σχολίασε το παιχνίδι μέσα από τα social media.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πέτρος Μάνταλος δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο φαίνεται ο Ορμπελίν Πινέδα να πανηγυρίζει το γκολ του στο ΑΕΚ-Παναιτωλικός.

Παράλληλα, συνοδεύεται από τη φράση «πολλές φλέβες» και ένα emoji διαιτητή που δείχνει κίτρινη κάρτα.

Η φράση του Μάνταλου αναφέρεται στις έντονες φλέβες που διακρίνονται στα χέρια του Μεξικανού την ώρα του πανηγυρισμού, ενώ με το εικονίδιο του διαιτητή αφήνει υπαινιγμούς για τη διαιτησία του αγώνα, για την οποία η ΑΕΚ εξέφρασε έντονα παράπονα.

Ίσως εννοώντας πως θα έπρεπε να δοθεί κίτρινη κάρτα για τις πολλές φλέβες στα χέρια και στον λαιμό του Πινέδα, ειρωνικά προφανώς.

Το Instastory του Πέτρου Μάνταλου: