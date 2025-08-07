Η αρχική ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς για το Άρης Λεμεσού-ΑΕΚ (07/08, 19:00). Βασικός ο Λάζαρος Ρότα.

Η αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ, για το πρώτο ματς απέναντι στον Άρη Λεμεσού (07/08, 19:00) έγινε γνωστή.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει στη διάθεσή του τον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος αντιμετώπισε μια αδιαθεσία και ήταν αμφίβολος για το πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων, στην Κύπρο.

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ επέλεξε τον Θωμά Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Μουκουντί και ο Ρέλβας, ενώ στο δεξί και αριστερό άκρο, ο Ρότα και ο Πήλιος.

Στα χαφ επιλέχθηκαν οι Μάνταλος, Μαρίν, Λιούμπισιτς και Περέιρα, ενώ το δίδυμο στην επίθεση θα είναι οι Ζίνι και Πιερό.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ: