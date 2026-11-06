Ο Παναθηναϊκός πήρε για άλλη μία φορά αυτό που ήθελε μέσα στο χορτάρι κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφια και σημείωσε την καλύτερη επίδοση της ιστορίας του.

Το πράσινο «τρένο» του Τζέικομπ Νίστρουπ συνεχίζει ακάθεκτο την πορεία του χωρίς στάσεις και σταθμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τον Παναθηναϊκό να χωράει για την ώρα «δύο καρπούζια σε μία μασχάλη».

Το «τριφύλλι» θα μπορούσε να είχε δώσει μεγαλύτερο εύρος στη νίκη του απέναντι στην ΤΣΣΚΑ αλλά ακόμα και με τα δύο γκολ έκανε τη δουλειά του. Παρότι δέχθηκε τέρμα για 10ο σερί ματς, προσεγγίζοντας την χειρότερη επίδοση της ιστορίας του σε συνεχόμενα παιχνίδια μεταξύ 2014 και 2015, ο Παναθηναϊκός έβαλε περισσότερα. Ξανά.

Νέα πειστική εμφάνιση από τους πράσινους ανεξαρτήτως διοργάνωσης και 3/3 στο Conference.

Με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός έγινε νωρίς νωρίς «αφεντικό» για την 8άδα, έφερε κι άλλους πόντους για την Ελλάδα και μετά από 20 χρόνια, έγινε… πρωτοπόρος στον τομέα αυτό. Το ελληνικό ποδόσφαιρο στηρίζεται στον Παναθηναϊκό.

Συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών από τη διαδικασία των οποίων έπρεπε να περάσει για να βρεθεί στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης για την περίοδο 2026-27, ο Παναθηναϊκός μετράει πλέον 9 ματς αήττητος. Γεγονός που συνιστά το μεγαλύτερο σερί της ιστορίας του.

Φυσικά και κατά το παρελθόν τα έβαζε με συλλόγους από πιο πάνω ράφι, άλλου βεληνεκούς παρόλα αυτά το επίτευγμά του μόνο αμελητέο δεν είναι. Άλλωστε δεν είχε συμβεί ξανά στην ιστορία του και κάθε ρεκόρ, «κρύβει» αρκετή προσπάθεια από πίσω που επουδενί δεν πρέπει να μειώνεται.