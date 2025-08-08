Τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς πριν τον αγώνα με τον Άρη Λεμεσού δεν εισακούστηκαν και η ΑΕΚ έχασε μία μεγάλη ευκαιρία…

Η ΑΕΚ είχε στα χέρια της ένα προβάδισμα με δύο τέρματα. Στην Κύπρο βρήκε αυτό χρειαζόταν. Ωστόσο, ο Άρης Λεμεσού κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα αστραπιαία, απέναντι στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Η απίστευτη ενέργεια του Μάνταλου και το δεύτερο «κιτρινόμαυρο» γκολ του Ρέλβας δεν ήταν αρκετά, αφού οι Κύπριοι αιφνιδίασαν την «Ένωση», για να ισοφαρίσουν ήδη από το πρώτο ημίχρονο.

Η αλήθεια είναι πως η έκβαση της αναμέτρησης θύμισε μερικά από τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου την προηγούμενη ημέρα. Μία προειδοποίηση, επί της ουσίας, η οποία όπως φάνηκε δεν εισακούστηκε.

Τα «καμπανάκια» του Νίκολιτς και η αναφορά στον Μαρσιάλ Ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε σε όσα βλέπει και δεν του αρέσουν πριν το ματς με τον Άρη Λεμεσού, ενώ μίλησε και για τον Αντονί Μαρσιάλ.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με τη σειρά. Ο Σέρβος τεχνικός είχε παραδεχθεί πως ένα γρήγορο γκολ, θα βοηθούσε σίγουρα την ομάδα του. Εν τέλει, η ΑΕΚ δεν βρήκε ένα, αλλά δύο τέρματα στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης, χωρίς όμως να τα εκμεταλλεύεται.

Κι εδώ, εντοπίζεται το καμπανάκι που είχε «κρούσει» ο προπονητής της «Ένωσης». «Θέλω να μην υπάρχουν νεκρά διαστήματα», είχε τονίσει στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου.

Παρ’ όλα αυτά, η ΑΕΚ «πλήρωσε» ένα «νεκρό» της διάστημα και είδε το 0-2 στο 14′, να μετατρέπεται σε 2-2, μόλις στο 31ο λεπτό. Ένα σκορ που παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, στερώντας από την ελληνική ομάδα μία μεγάλη ευκαιρία, να έρθει στην OPAP Arena με ένα σκορ που θα «έλυνε» τα πόδια των ποδοσφαιριστών της.

Φυσικά, τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα. Αυτό είναι κάτι που γνωρίζει πολύ καλά ο Μάρκο Νίκολιτς, γι’ αυτό και μετά το φινάλε του παιχνιδιού δήλωσε πολύ αισιόδοξος πως στη Νέα Φιλεδέλφεια, η ΑΕΚ θα πανηγυρίσει την πρόκριση στα Play Offs του Conference League.