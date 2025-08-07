Η πίστη του Μάρκο Νίκολιτς στην πρόκριση της ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια και το σχόλιο για τα γκολ που δέχθηκε η ομάδα του.

Η ΑΕΚ, αν και μπήκε… φουριόζα στο πρώτο ματς με τον Άρη Λεμεσού, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, δεν μπόρεσε να φύγει με τη νίκη από την Κύπρο.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς βρήκε δύο γρήγορα γκολ, όμως είδε τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν άμεσα στο πρώτο ημίχρονο, σε 2-2 (07/08). Ένα σκορ που εν τέλει παρέμεινε μέχρι το φινάλε και άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, εν όψει της ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η «Ένωση» άνοιξε το σκορ στο 9′ με εύστοχο πλασέ του Περέιρα, έπειτα από μία φοβερή ατομική ενέργεια του Πέτρου Μάνταλου. Το δεύτερο γκολ ήρθε από τα πόδια του Ρέλβας, που βρίσκει δίχτυα για δεύτερο ματς στη φετινή σεζόν.

Στο 14′ πήρε την μπάλα έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, έκανε μία όμορφη προσποίηση στην καρδιά της περιοχής και με ωραίο δεξί σουτ, έγραψε το 0-2.

Ωστόσο, ο Άρης Λεμεσού θα έβρισκε άμεσα απάντηση, καθώς τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Κακκουλής έφυγε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ, νίκησε τον Στρακόσα σε τετ α τετ και μείωσε σε 1-2.

Με ένα κόρνερ στο 31′ οι γηπεδούχοι θα έφταναν εν τέλει και στην ισοφάριση. Ο Γκόλντσον έπιασε ένα φοβερό σουτ στην κίνηση, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Στρακόσα και έγραψε το τελικό 2-2.

Σε αυτά τα δύο τέρματα αναφέρθηκε στις δηλώσεις του στην Cosmote TV και ο Μάρκο Νίκολιτς, κάνοντας λόγο για «δώρα».

Ωστόσο, ο Σέρβος τεχνικός δήλωσε αισιόδοξος και σίγουρος πως η ΑΕΚ μπορεί να πάρει την πρόκριση στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV:

«Αρχίσαμε πολύ καλά το παιχνίδι. Και μετά το 2-0 αρχίσαμε να κάνουμε απίστευτα πράγματα. Είχαμε και ευκαιρία να βάλουμε τρίτο γκολ αλλά ο τερματοφύλακας το έσωσε. Δεχθήκαμε γκολ σαν παιδιά. Κάναμε δώρο στους αντιπάλους μας τα γκολ. Τους κάναμε δώρο και το κόρνερ από το οποίο έβαλαν γκολ. Χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση, δεν πρέπει να αφήνουμε κενά διαστήματα. Οι παίκτες μας έπαιξαν καλά. Είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά. Ο κόσμος μας υποστήριξε. Ήταν σαν να παίζουμε στην έδρα μας. Ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Η μπάλα αναπηδούσε συνεχώς. Όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Αθήνας.

Όταν άλλαξε σύστημα ο Άρης, αλλάξαμε και εμείς. Δεν είδα προβλήματα τακτικά. Είδα μεγάλα ατομικά λάθη όμως σε τακτικό επίπεδο που μας κόστισαν. Θεωρώ πως ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Έχω μεγάλη πίστη για ένα θετικό αποτέλεσμα και για μια νίκη στην Αθήνα».