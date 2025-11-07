Πώς εξήγησε ο Μάρκο Νίκολιτς τις πολλές τελικές προσπάθειες της ΑΕΚ, αλλά το μόλις ένα γκολ, απέναντι στη Σάμροκ Ρόβερς.

Η ΑΕΚ άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στο 1-1 (6/11) απέναντι στη Σάμροκ Ρόβερς και ο Μάρκο Νίκολιτς, ανέλυσε μετά το ματς τα αίτια της ισοπαλίας.

Το σύνολό του, πλέον, καλείται να αναζητήσει θετικά αποτελέσματα μακριά από την έδρα του, κόντρα σε Φιορεντίνα και Σάμσουνσπορ, για να μην κινδυνεύσει σοβαρά η πρόκρισή του από τη League Phase του Conference League.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Σέρβος προπονητής της «Ένωσης» αναγνώρισε ότι, παρά τη συνολική προσπάθεια των παικτών, η αστοχία στην τελική προσπάθεια εξακολουθεί να κοστίζει στην ομάδα.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η ΑΕΚ είναι πλέον αναγκασμένη να καλύψει τους χαμένους βαθμούς από τα ματς σε Ιταλία και Τουρκία στις δύο επόμενες αγωνιστικές.

Κι όμως, η Σάμροκ Ρόβερς τελείωσε το ματς με την ΑΕΚ, με μοναδική τελική το γκολ της! (video) Τι και αν η Σάμροκ Ρόβερς απείλησε μόλις μία φορά την εστία του Θωμά Στρακόσα; Μπόρεσε να φύγει με την ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ (06/11, 1-1)!

Τι ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς, στη συνέντευξη Τύπου, μετά το ΑΕΚ-Σάμροκ Ρόβερς

«Δεν είμαστε χαρούμενοι με το αποτέλεσμα. Είχαμε υπολογίσει αυτούς τους δύο βαθμούς που τους αφήσαμε σήμερα. Ήταν ενοχλητικό πως εξελίχθηκε. Είχαμε 30 προσπάθειες να σκοράρουμε και η αντίπαλη μια με το αμφισβητούμενο πέναλτι. Δεν καταφέραμε να μετατρέψουμε τις ευκαιρίες σε γκολ. Υπάρχει πρόβλημα με τα τελειώματα των φάσεων, προσπαθούμε με κάθε τρόπο, αλλά σκοράραμε μόνο με πέναλτι» ανέφερε αρχικά, για να συμπληρώσει.

«Ήταν μια δύσκολη αναμέτρηση με μια ομάδα που αμυνόταν με δέκα παίκτες, κάνοντας πολλές καθυστερήσεις. Δεν είναι αυτός ο λόγος της ισοπαλίας. Οι παίκτες πολέμησαν ως το τέλος, το εκτιμώ και έκαναν όλοι τους μεγάλη προσπάθεια. Ακολουθούν δύο αναμετρήσεις εκτός έδρας, με τη Φιορεντίνα και τη Σάμσουνσπορ. Θα είναι δύο δύσκολες αναμετρήσεις. Πρέπει να πάμε και να βρούμε εκεί τους βαθμούς που αφήσαμε. Θα πρέπει να πάρουμε μια νίκη για να καλύψουμε την απώλεια των βαθμών που είχαμε σήμερα».

Όσον αφορά στο κομμάτι των χαμένων ευκαιριών, τόνισε: «Είναι λίγο από όλα. Στη μέση της σεζόν δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ανάλυση εις βάθος. Συνεχίζεται το πρόβλημα από αγώνα σε αγώνα. Δεν υπάρχει πρόβλημα συμπεριφοράς. Οι παίκτες δίνουν τα πάντα. Βλέπουμε ότι πιέζουμε εξαντλητικά, δεν τους αφήνουμε να ανασάνουν. Είναι πνευματικό, θέμα προπόνησης, είναι επιλογές, όλα αυτά μαζί. Θα βρούμε τρόπο να το διαχειριστούμε και θα ψάξουμε τις λύσεις. Οι αντίπαλοι παίζουν με μεγάλη συγκέντρωση στις στατικές φάσεις, υπάρχει και η ατυχία επίσης, αλλά και οι εξαιρετικές εμφανίσεις των αντίπαλων γκολκίπερ».