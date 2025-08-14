ΑΕΚ και Άρης Λεμεσού ξεκίνησαν το δεύτερο ημίχρονο με γκολ. Δύο πέναλτι και η απόλυτη «ισορροπία» επανήλθε στο ζευγάρι.

Η ΑΕΚ «έψαχνε» το γκολ, σε όλο το πρώτο ημίχρονο. «Σπατάλησε» πολλές ευκαιρίες και πήγε στα αποδυτήρια κόντρα στον Άρη Λεμεσού στο 0-0.

Στο 20’ ο Ζίνι λίγο έλειψε να φτάσει στο γκολ, μετά από κεφαλιά. Ωστόσο, ο Βάνα είχε «απάντηση».

Στο 36ο λεπτό, ο Λάζαρος Ρότα έκανε ένα σουτ από μακριά, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων απέκρουσε, αλλά στην επαναφορά Ζίνι και Φραντζί Πιερό δεν μπόρεσαν να σκοράρουν.

Η σπουδαιότερη στιγμή της «Ένωσης» ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ράζβαν Μάριν εκτέλεσε ένα φάουλ, η μπάλα του στρώθηκε ξανά και με ένα δυνατό σουτ, ανάγκασε σε επέμβαση τον Βανά, στη συνέχεια γύρισε ο Πέτρος Μάνταλος, με τον Βραζιλιάνο να διώχνει ξανά.

Στην εξέλιξη της φάσης ο Φελίπε Ρέλβας με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ βρήκε το γκολ που έψαχνε. Στο 51’ ο Σταύρος Πήλιος κέρδισε πέναλτι, την εκτέλεση ανέλαβε ο Ράζβαν Μάριν, κάνοντας το 1-0.

Ωστόσο, στο 62’ ήρθε η «απάντηση». Ο Άρης Λεμεσού κέρδισε πέναλτι, ο Γκιόγρκι Κβιτάιλα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 1-1.