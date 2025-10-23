Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της ΑΕΚ για την πολύ σημαντική αναμέτρηση με την Αμπερντίν (23/10, 19:45) και τη 2η αγωνιστική του Conference League.

Η μεγάλη ώρα «κοντοζυγώνει» για την ΑΕΚ. Η «Ένωση» είναι έτοιμη να δώσει την πρώτη της «μάχη» στην OPAP Arena για τη League Phase του Conference League.

Μετά την ήττα από την Τσέλιε (02/10, 3-1) γνωρίζει πολύ καλά, πως κάθε βαθμός είναι πολύτιμος. Το πρώτο «τρίποντο» θα επιχειρήσει να το πάρει απέναντι στην Αμπερντίν (23/10, 19:45), σε ένα πολύ σημαντικό ματς.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης, έγιναν γνωστές και οι συνθέσεις των δύο ομάδων.

Για την ΑΕΚ, κάτω από την εστία θα είναι ο Θωμάς Στρακόσα. Δεξιά και αριστερά στην άμυνα οι Λάζαρος Ρότα και Τζέιμς Πενράις. Στα στόπερ θα παίξουν οι Ντομαγκόι Βίντα και Φελίπε Ρέλβας.

Στα χαφ θα είναι οι Πέτρος Μάνταλος, Ραζβάν Μαρίν και Ορμπελίν Πινέδα. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, στο άλλο ο Νίκλας Ελίασον και στην κορυφή ο Φραντζί Πιερό.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Πενράις, Ρέλβας, Βίντα, Πινέδα, Μάνταλος, Μαρίν, Κοϊτά, Ελίασον, Πιερό.

Στον πάγκο θα είναι οι: Aγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Λιούμπισιτς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.

Για την Αμπερντίν θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση οι: Μίτοφ, Κνέστερ, Μίλντε, Ντέβλιν, Γένσε, Άρμστρονγκ, Σίνι, Κέσκινεν, Άουσιτς, Λάζετιτς, Κάρλσον.

Στον πάγκο των Σκωτσέζων θα είναι οι: Σούμαν, Βίτλος, Πολβάρα, Γένγκι, Κλάρκσον, Μιλάνοβιτς, Νίσμπετ, Παλαβασέρα, Μόλι, Ντάρινγκτον, Λόμπαν.