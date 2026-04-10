Η πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League έχει δυσκολέψει πάρα πολύ για την ΑΕΚ, ενώ η Ελλάδα «βλέπει» τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA να απομακρύνεται.

H ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στη Μαδρίτη και επιστρέφει, μετά από μία «βαριά» ήττα με 3-0 απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο (09/04).

Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ απλά για την «Ένωση», αν θέλει να πάρει την πρόκριση, στα ημιτελικά του Conference League.

Μονάχα νίκη με τέσσερα γκολ διαφορά, μπορούν να τη «στείλουν» στους «4» της διοργάνωσης, ενώ νίκη με τρία τέρματα «οδηγεί» στην παράταση.

Η ήττα στην Ισπανία έχει φέρει σε δύσκολη θέση και την Ελλάδα, που «κυνηγάει» τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA.

Η Τσεχία έχει μείνει χωρίς εκπροσώπους, αφού όλες οι ομάδες της έχουν αποκλειστεί από τα Κύπελλα Ευρώπης. Ωστόσο, έχει ως «μαξιλαράκι ασφαλείας» 513 πόντους, που μπορεί να κάνουν τη διαφορά.

Ο λόγος; Πολύ απλός, αφού ακόμα και την ανατροπή να έχουμε σε λίγες μέρες στο Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ, η Ελλάδα θα παραμείνει 11η. H «Ένωση» μπορεί να προσφέρει μαξ 500 πόντους με νίκη και πρόκριση.

Επομένως, για να μπορέσει η Ελλάδα να «μπει» στην πρώτη 10άδα θα πρέπει η ΑΕΚ σε κάθε περίπτωση να προκριθεί στα ημιτελικά και εκεί να έχει τουλάχιστον μία ισοπαλία.

Όλα όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς στη Συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Μαδρίτης.#AEKFC #UECLhttps://t.co/Cgat304wBL — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) April 9, 2026

Σε οποιαδήποτε άλλο σενάριο, τότε δεν θα μπορέσει να γίνει η «προσπέραση». Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο πρωταθλητής της Stoiximan Super League της σεζόν 2026-27 θα «χάσει» την ευκαιρία να είναι απευθείας στη League Phase του Champions League.

Αντ’ αυτού θα παλέψει για την είσοδό του, μέσω της διαδικασίας των Play Offs.

It's looking good for 🇨🇿 Czechia!



Unless 🇬🇷 AEK overturns 3-0 in the return leg and then takes at least 1 draw in semifinal, 🇨🇿 Czechia will ensure Top 10 and a direct 🔵 UCL place for their champions in 2027! pic.twitter.com/fCMhxs0sHs — Football Meets Data (@fmeetsdata) April 9, 2026

Αναλυτικά, η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 51.875 (+11.075 – 0/5)

10. Τσεχία 48.525 (+11.025 – 0/5)

11. Ελλάδα 48.012 (+13.800 – 1/5)

12. Πολωνία 46.750 (+15.750 – 0/4)

13. Δανία 42.306 (+12.450 – 0/4)

14. Νορβηγία 41.237 (+8.050 – 0/5)

15. Κύπρος 35.693 (+12.156 – 0/4)

Αναλυτικά, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανάλογα τη θέση της χώρας:

Θέση Νο.10

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Play Offs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

Θέσεις Νο.11-12

Πρωταθλητής: Play Offs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Play Offs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

Θέσεις Νο.13-14

Πρωταθλητής: Play Offs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League