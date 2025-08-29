Οι αντιδράσεις των ΜΜΕ του Βελγίου, μετά την επιβλητική πρόκριση της ΑΕΚ επί της Άντερλεχτ (28/08, 2-0) στην OPAP Arena.

Η ΑΕΚ, με επιβλητικό τρόπο, ξεπέρασε το εμπόδιο της Άντερλεχτ (28/08, 2-0). Σε μία «καυτή» OPAP Arena πραγματοποίησε το τελευταίο βήμα που χρειαζόταν, για να προκριθεί στη League Phase του Conference League.

Όσο κι αν μοιάζει κλισέ, οι «κιτρινόμαυροι» ήταν σαν να παίζουν με… 12 παίκτες! Η στήριξη του κόσμου θύμισε κάτι από τη δίψα της σεζόν της επιστροφής της στη Νέα Φιλαδέλφεια το 2022/23.

Και σε αυτήν την εξαιρετική παρουσία του κόσμου, προστέθηκε και η εξαιρετική παρουσία του συνόλου του Μάρκο Νίκολιτς, αφήνοντας την Άντερλεχτ εκτός ευρωπαϊκής συνέχειας από νωρίς.

Κάτι που τα ΜΜΕ της χώρας, δεν πήραν με καλό μάτι.

«Η ελληνική κόλαση τους κατάπιε, αλλά η ζημιά είχε γίνει νωρίτερα» ανέφερε το sporza.be, τονίζοντας πως η μεγάλη ευκαιρία για την Άντερλεχτ χάθηκε στο Βέλγιο και όχι στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Παράλληλα, στο ρεπορτάζ για το ματς κάνει λόγο για «ντροπή», μιας και οι Βέλγοι είχαν δεδομένο στο μυαλό τους, πως θα πάρουν την πρόκριση.

«Η Άντερλεχτ ενεργοποίησε ένα καταστροφικό πλάνο» τονίζει το voetbalnieuws.be, μην μένοντας απλώς στο ματς. Ουσιαστικά, εξηγεί τα προβλήματα που ακολουθούν για την Άντερλεχτ την επόμενη του αποκλεισμού της. Οικονομικά και αγωνιστικά. Ήδη, για παράδειγμα, ο Ντόλμπεργκ, το μεγάλο αστέρι της επίθεσής της, μοιάζει με το «ένα πόδι» εκτός ομάδας, ζητώντας μεταγραφή.

Τέλος, το voetbal24.be συγκέντρωσε τις αντιδράσεις από τα social media και την κατάσταση που επικρατεί στις τάξεις των οπαδών της Άντερλεχτ, όπου το σύνθημα είναι ένα: «Ο Μπέσνικ Χάσι πρέπει να παραιτηθεί άμεσα από την Άντερλεχτ».