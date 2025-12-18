Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς, για την αναμέτρηση της ΑΕΚ, κόντρα στην Κραϊόβα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να «θωρακίσει» τα χαφ στην ΑΕΚ, στην εντός έδρας αναμέτρησης απέναντι στην Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Ο Θωμάς Στρακόσια θα ξεκινήσει φυσικά κάτω από τα δοκάρια, υπερασπιζόμενος την εστία της «Ένωσης».

Στα δύο άκρα της άμυνας θα αγωνιστούν οι Λάζαρος Ρότα και Σταύρος Πήλιος, με το κεντρικό αμυντικό δίδυμο να αποτελείται από τους Ντομαγκόι Βίντα και Φιλίπε Ρέλβας.

Στο κέντρο θα ξεκινήσουν οι Ραζβάν Μάριν, Ρομπέρτο Περέιρα, Ορμπελίν Πινέδα και Πέτρος Μάνταλος, με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά να είναι πίσω από τον Λούκα Γιόβιτς στην επίθεση.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσια, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Μάνταλος, Περέιρα, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Πενράις, Κοσίδης και Χρυσόπουλος.