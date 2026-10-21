Πώς διαμορφώνεται η κατάταξη στη βαθμολογία της UEFA, μετά την ήττα της ΑΕΚ από τη Μάντσεστερ Σίτι;

Η Ελλάδα παραμένει στη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA, ωστόσο είδε την Τσεχία να «ψαλιδίζει» τη διαφορά.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το παιχνίδι στο Etihad, με τη Μάντσεστερ Σίτι να επικρατεί με 5-1 (20/10), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η εξέλιξη της βραδιάς δεν ήταν η καλύτερη για την Ελλάδα, καθώς η Τσεχία την πλησίασε σε απόσταση αναπνοής στη βαθμολογία της UEFA, φτάνοντας μόλις 287 βαθμούς πίσω της και ισοφαρίζοντας ταυτόχρονα την Πολωνία.

Όσα «κράτησε» ο Νίκολιτς & το στοιχείο που έκρινε το ματς με τη Σίτι Ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στα όσα «κρατάει» από το ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι (20/10, 5-1), αλλά και το στοιχείο που έκανε τη διαφορά.

Αυτό συνέβη λόγω της εκτός έδρας ισοπαλίας (20/10, 2-2) της Σλάβια Πράγας απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, γυρνώντας μάλιστα από το εις βάρος της 2-0, γεγονός που μεταφέρει πλέον όλη την πίεση στους αγώνες που δίνουν την Πέμπτη ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ σε Europa και Conference League.

Οι ελληνικές ομάδες καλούνται να πάρουν θετικά αποτελέσματα ώστε να κρατήσουν τη χώρα στην 10η θέση, η οποία εξασφαλίζει στον πρωταθλητή της σεζόν 2027/28 την απευθείας πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Αναλυτικά, η Βαθμολογία της UEFA:

9. Τουρκία 51.275

10. Ελλάδα 45.812

11. Τσεχία 45.525

12. Πολωνία 45.525

13. Νορβηγία 39.812

14. Δανία 39.306