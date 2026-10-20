O Αμπουμπακαρί Κοϊτά «ξεχωρίζει» στο Champions League, σε μία κατηγορία που «κοντράρεται» με τους Λαμίν Γιαμάλ και Μάικλ Ολίσε!

Η ΑΕΚ έχει απολογισμό τρεις βαθμούς, έπειτα από τις δύο πρώτες αγωνιστικές του Champions League.

Νίκη στην πρεμιέρα με τη ΛΑΣΚ (08/09, 1-0), αλλά και ήττα με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (14/10, 3-1) είναι τα αποτελέσματα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Η τρίτη της «αποστολή» είναι ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια.

Η «Ένωση» είναι στην Αγγλία, για την πάρα πολύ απαιτητική αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι (20/10, 22:00).

Στη -μέχρι τώρα- πορεία της στο Champions League ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έχει καταφέρει να είναι «αθόρυβα» σε μία κορυφή.

Μάλιστα, ο ανταγωνισμός του είναι πάρα πολύ μεγάλος, αφού απέναντί του είναι οι Λαμίν Γιαμάλ, Μάικλ Ολίσε και Ρίο Ενγκουμόχα!

Οι πιθανοί αντί-Χάαλαντ για το Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ Ο Έρλινγκ Χάαλαντ παραμένει ένα μεγάλο «ερωτηματικό» για το ματς με την ΑΕΚ (20/10, 22:00). Ποιοι παίκτες πιθανόν να τον αντικαταστήσουν;

Πώς ο Κοϊτά ξεχωρίζει στο Champions League

Ο Αφρικανός ποδοσφαιριστής είναι αυτός με τις περισσότερες επιτυχημένες ντρίμπλες, στις πρώτες δύο αγωνιστικές της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Κι όμως, στο ματς με τη ΛΑΣΚ (08/09, 1-0) είχε συνολικά 7/9 επιτυχημένες, που είναι και η κορυφαία επίδοση, σε ένα μόνο ματς!

🚨𝗜𝗟𝗦 𝗦𝗢𝗡𝗧 𝗤𝗨𝗔𝗧𝗥𝗘 𝗔̀ 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗘𝗥 𝗟𝗘 𝗗𝗥𝗜𝗕𝗕𝗟𝗘 𝗘𝗡 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 ! 🪄🇪🇺



𝗟𝗲𝘀 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗮𝘆𝗮𝗻𝘁 𝗿𝗲́𝘂𝘀𝘀𝗶 𝗹𝗲 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗿𝗶𝗯𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗹𝗼𝗿𝘀 𝗱’𝘂𝗻 𝘀𝗲𝘂𝗹 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 :



▫️7-Lamine… pic.twitter.com/UHm414Wokn — FOOT CONNEXION (@ConnexionF15706) October 15, 2026

Παράλληλα, απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ είχε 4/7 επιτυχημένες και συνέχισε να είναι στην πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω του μεγάλους «αστέρες».

Πολύ κοντά του είναι οι Λαμίν Γιαμάλ, Μάικλ Ολίσε και Ρίο Ενγκουμόχα που μετρούν από εννέα! Αμέσως μετά ακολουθούν οι Ασάν Ντιάο και Γιαν Ντιομαντέ που έχουν σταματήσει στις επτά.

Only Aboubakary Koïta has completed more take-ons (11) in the Champions League this season than Rio Ngumoha (9, level with Lamine Yamal & Michael Olise). #LFC pic.twitter.com/5ibBm1K62J — Liam Bekker (@LiamBekker) October 16, 2026

Μία πρωτιά που λίγοι θα περίμεναν να έχει «ελληνικό» χρώμα. Ωστόσο, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έχει καταφέρει να «ξεχωρίσει» με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Όμως, για να συνεχίσει να είναι στο Νο.1 θα πρέπει να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, με «αφετηρία» τη Μάντσεστερ Σίτι (20/10, 22:00), σε μία «αποστολή» που μόνο εύκολη δεν θα είναι.