Η ΑΕΚ έχει απολογισμό τρεις βαθμούς, έπειτα από τις δύο πρώτες αγωνιστικές του Champions League.
Νίκη στην πρεμιέρα με τη ΛΑΣΚ (08/09, 1-0), αλλά και ήττα με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (14/10, 3-1) είναι τα αποτελέσματα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.
Η τρίτη της «αποστολή» είναι ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια.
Η «Ένωση» είναι στην Αγγλία, για την πάρα πολύ απαιτητική αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι (20/10, 22:00).
Στη -μέχρι τώρα- πορεία της στο Champions League ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έχει καταφέρει να είναι «αθόρυβα» σε μία κορυφή.
Μάλιστα, ο ανταγωνισμός του είναι πάρα πολύ μεγάλος, αφού απέναντί του είναι οι Λαμίν Γιαμάλ, Μάικλ Ολίσε και Ρίο Ενγκουμόχα!
Πώς ο Κοϊτά ξεχωρίζει στο Champions League
Ο Αφρικανός ποδοσφαιριστής είναι αυτός με τις περισσότερες επιτυχημένες ντρίμπλες, στις πρώτες δύο αγωνιστικές της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Κι όμως, στο ματς με τη ΛΑΣΚ (08/09, 1-0) είχε συνολικά 7/9 επιτυχημένες, που είναι και η κορυφαία επίδοση, σε ένα μόνο ματς!
Παράλληλα, απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ είχε 4/7 επιτυχημένες και συνέχισε να είναι στην πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω του μεγάλους «αστέρες».
Πολύ κοντά του είναι οι Λαμίν Γιαμάλ, Μάικλ Ολίσε και Ρίο Ενγκουμόχα που μετρούν από εννέα! Αμέσως μετά ακολουθούν οι Ασάν Ντιάο και Γιαν Ντιομαντέ που έχουν σταματήσει στις επτά.
Μία πρωτιά που λίγοι θα περίμεναν να έχει «ελληνικό» χρώμα. Ωστόσο, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έχει καταφέρει να «ξεχωρίσει» με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
Όμως, για να συνεχίσει να είναι στο Νο.1 θα πρέπει να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, με «αφετηρία» τη Μάντσεστερ Σίτι (20/10, 22:00), σε μία «αποστολή» που μόνο εύκολη δεν θα είναι.