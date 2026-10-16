Ο Ζοσέ Μουρίνιο εξαπέλυσε «πυρά» με αφορμή το βεβαρημένο πρόγραμμα που ακολουθεί για τη Ρεάλ. Πώς σχετίζεται η αναμέτρηση με την ΑΕΚ;

Η Ρεάλ Μαδρίτης καλείται, πλέον, να διαχειριστεί ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόγραμμα, δίνοντας τέσσερις διαδοχικούς εκτός έδρας αγώνες μέσα σε δύο μόλις εβδομάδες από τα τέλη Οκτωβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Το απαιτητικό αυτό σερί ξεκινά στις 25 Οκτωβρίου με το ντέρμπι κόντρα στην Μπαρτσελόνα, συνεχίζεται με την αναμέτρηση απέναντι στη Ρασίνγκ Σανταντέρ και κορυφώνεται με το ταξίδι στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου για το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena», στο πλαίσιο της League Phase του Champions League, προτού ολοκληρωθεί στις 7 Νοεμβρίου στο «Μεστάγια» με αντίπαλο τη Βαλένθια.

Ο ορισμός του αγώνα στη Βαλένθια για το Σάββατο αφήνει μόλις τρεις ημέρες ξεκούρασης στην ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο μετά το ευρωπαϊκό παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, γεγονός που προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος εξέφρασε δημόσια τα παράπονά του για το επιβαρυμένο καλεντάρι αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με τη Ρόμα.

🚨 José Mourinho: “We play in Athens on Wednesday, return to Madrid around 5 am, then play Valencia on Saturday”.



“It’s not innocent or fair to me”. pic.twitter.com/CBnenv4WQP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2026

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ζοσέ Μουρίνιο:

«Η τεχνική επιτροπή διαιτησίας της Ισπανίας (CTA) μας κήρυξε μόλις πόλεμο, ανακοινώνοντας την τιμωρία του Βινίσιους ακριβώς πριν από το ματς με την Ρόμα; Το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι δείχνει έλλειψη σεβασμού.

Παίζουμε στην Αθήνα Τετάρτη βράδυ, θα επιστρέψουμε στη Μαδρίτη γύρω στις 5 το πρωί και μετά μας βάζουν να παίξουμε Σάββατο στη Βαλένθια.

Αυτό δεν μου φαίνεται καθόλου αθώο. Δεν δέχομαι τις συνηθισμένες δικαιολογίες για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Είμαι πολύ μεγάλος στο ποδόσφαιρο για να πιστέψω κάτι τέτοιο.

Τέρμα οι δικαιολογίες. Δεν είμαστε ανόητοι. Θα κάνω τα πάντα για να ανοίξω τα μάτια του κόσμου», τόνισε ο «Special One».