Ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στα όσα «κρατάει» από το ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι (20/10, 5-1), αλλά και το στοιχείο που έκανε τη διαφορά.

Η ΑΕΚ είχε εξ αρχής μία πολύ δύσκολη «αποστολή» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

H «Ένωση» δεν τα κατάφερε στο Etihad και ηττήθηκε από τη Μάντσεστερ Σίτι (20/10, 5-1), σε ένα ματς που «έλαμψε» ο Φιλ Φόντεν.



Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για πολλά πράγματα.

Ένα από αυτά ήταν και το στοιχείο που έκρινε το ματς, με τον Σέρβο τεχνικό να «ξεχωρίζει» την ποιότητα των Άγγλων.

Παράλληλα, παρά το «βαρύ» σκορ είχε πράγματα να «κρατήσει», καθώς ανέφερε πως του άρεσε πολύ που η ομάδα του δεν άλλαξε τρόπο παιχνιδιού, παρά τη δυσκολία του παιχνιδιού.



Αναλυτικά, τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

Για το ματς:

«Θεωρώ ότι ένας ενδιαφέρον αγώνας για όλους όσοι ήταν στο γήπεδο. Η ποιότητα έκρινε την αναμέτρηση. Μπήκαμε στο γήπεδο, με το δικό μας στυλ και ταυτότητα. Δε θέλαμε να μείνουμε πίσω και να επιβιώσουμε. Στην αρχή των δυο ημιχρόνων προσπαθήσαμε να ελέγξουμε.

Είχαμε καλό build up, καλή ανάπτυξη. Ήμασταν επικίνδυνοι για την εστία της Σίτι. Όμως η ποιότητα στα τελειώματα της Σίτι ήταν ουσιαστική. Σχεδόν βίαιη. Η κατοχή ήταν 60-40 για τη Σίτι και 16-11 στα σουτ. Αυτό μιλά από μόνο του. Δείχνει ότι δεν ήρθαμε μόνο για να επιβιώσουμε.

Αλλά ήταν μία ομάδα πολύ καλύτερη στο τελευταίο κομμάτι κάθε φάσης. Ηταν έτοιμη να τιμωρήσουν κάθε λάθος. Ο Φόντεν σημείωσε τρία πολύ όμορφα τέρματα. Άξια η νίκη της Σίτι. Να κάνω ένα σχόλιο για τους φιλάθλους μας. Ήταν εκπληκτικοί όπου κι αν βρισκόμαστε. Και στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ.

Είχαμε σήμερα 4-5 χιλιάδες. Απολαύσαμε την παρουσία τους. Είμαστε περήφανοι γι’ αυτούς. Στέφουμε την προσοχή μας στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό και μετά με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι είμαστε στο Τσάμπιονς Λιγκ. Είναι δεύτερη φορά που είμαστε εδώ.

Έχουμε 3 βαθμούς. Είναι επίτευγμα. Έχουμε τη Σίτι, τη Ρεάλ μπροστά μας και πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντί τους, ειδικά στην έδρα μας. Να παρουσιάσουμε ουσιαστική αντίσταση. Αν υπάρχει κάτι που δε μου άρεσε ήταν ότι δείξαμε υπερβολικό σεβασμό απέναντι στους αντιπάλους μας.

Ίσως περισσότερο απ’ ότι θα έπρεπε. Για παράδειγμα δε δεχθήκαμε μία κίτρινη κάρτα. Δεν κάναμε δυνατό φάουλ. Ήρθαμε να παίξουμε δυνατά, αλλά θα έπρεπε να δείξεις περισσότερο θάρρος και τόλμη, για να το πω ευγενικά».

Για τους φιλάθλους της ΑΕΚ και της Σίτι:

«Δεν θέλω να σχολιάσω την παρουσία των οπαδών της Σίτι. Επικεντρώνομαι τους δικούς μας και απολαμβάνω που είμαι προπονητής της ΑΕΚ. Στην έδρα μας κάθε παιχνίδι είναι sold out και οι οπαδοί μας μας ακολουθούν σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια. Ακόμα και μετά από τη βαριά ήττα είδατε πως συνόδευσαν τους παίκτες εκτός αγωνιστικού χώρου. Είμαστε περήφανοι για αυτούς. Εμείς ήρθαμε εδώ για να παίξουμε ποδόσφαιρο και όχι για να επιβιώσουμε».

Για το αν βρήκε κάτι θετικό στο ευρύ σκορ:

«Διατηρούμε το δικό μας στυλ και τη δική μας ταυτότητα. Δεν θέλαμε να παίξουμε αμυντικά και να μείνουμε πίσω για να επιβιώσουμε. Σε ένα κομμάτι το καταφέραμε. Μπορέσαμε να ελέγξουμε την μπάλα, να δομήσουμε τις επιθέσεις μας και φτάσαμε και στην περιοχή τους. Το δείχνει η στατιστική αυτό. Με χαροποιεί. Καταφέραμε να είμαστε κοντά στην εστία τους, όμως η εκπληκτική ποιότητα της Σίτι έκανε τη διαφορά. Έγιναν και ατομικά λάθη, αλλά είδα και θετικά στοιχεία».