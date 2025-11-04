Φοβερή ατμόσφαιρα δημιούργησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού πριν την έναρξη της αναμέτρησης με την PSV Αϊντχόφεν.

Για να μπει ο Ολυμπιακός στο κόλπο της πρόκρισης της επόμενης φάσης του UEFA Champions League, για μία δεύτερη ευκαιρία σε αυτό, θα πρέπει να… τρέξει. Και να δημιουργήσει άβολες καταστάσεις στους αντιπάλους του. Και στο κλίμα μπήκε από νωρίς ο κόσμος των Πειραιωτών. Για να συμβάλει με τον δικό του τρόπο.

Επιστροφή στο Φάληρο και την Ελλάδα για τον «αστεράτο» Ολυμπιακό μετά τις δύσκολες εξόδους και τις απαιτητικές βραδιές σε Λονδίνο και Βαρκελώνη. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά και το στραβοπάτημα της πρεμιέρας με την Πάφο ψάχνουν τρόπο να γεμίσουν το… σακούλι τους. Αρχής γεννομένης από την ολλανδική «μηχανή» των γκολ, PSV Αϊντχόφεν.

Η ανυπομονησία για το συγκεκριμένο παιχνίδι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ήταν τεράστια όπως αναμενόταν από τον κόσμο των Πειραιωτών που εξαφάνισαν τα «μαγικά χαρτάκια». Και έφτιαξαν την δική τους «κόλαση» για τους Ολλανδούς.

Οι οργανωμένοι φίλοι του Ολυμπιακού ετοίμασαν ένα εντυπωσιακό κορεό, σχηματίζοντας ένα λιοντάρι, ενώ σήκωσαν και ένα πανό γράφοντας «αφήστε το θηρίο ελεύθερο». Για μία ακόμα φορά έδωσαν το δικό τους τόνο οι «ερυθρόλευκοι» φαν από την κερκίδα «ζωγραφίζοντας».