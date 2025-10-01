Οι σκέψεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για την αρχική ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Ολυμπιακός απέναντι στην Άρσεναλ (01/10, 22:00).

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στο Emirates (01/10, 22:00) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει το δικό του πλάνο, όσον αφορά την αρχική ενδεκάδα, για την 4η σερί απόδραση των «ερυθρολεύκων» από το συγκεκριμένο γήπεδο!

Συνολικά, οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 12 φορές και οι νίκες είναι μοιρασμένες απόλυτα. Σαφώς και ο στόχος είναι να πάρει ο Ολυμπιακός το «πάνω χέρι», μετά το πέρας της αναμέτρησης της Τετάρτης (01/10), για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Κάτι τέτοιο, μόνο εύκολο δεν θα είναι. Ο Ολυμπιακός έχει απέναντί του μία από τις πιο ικανές, ποιοτικές και δυσκολοκατάβλητες ομάδες της Premier League: την Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όμως, έχει το δικό του «πλάνο απόδρασης».

Παρά το μέγεθος του αντιπάλου, ο Ολυμπιακός δεν αναμένεται να «κλειστεί» στα καρέ του, κι έτσι, δεν αναμένονται μεγάλες αλλαγές, ούτε ως προς το σχηματισμό, ούτε ως προς την αρχική ενδεκάδα.

Ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, επιστρέφοντας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό, μετά την τιμωρία που «κουβαλούσε» από την περσινή σεζόν.

Ως δεξί μπακ θα αγωνιστεί ο Κοστίνια, μιας και ο Ροντινέι έμεινε εκτός αποστολής, ενώ ως αριστερό ο Ορτέγκα. Ρέτσος και Πιρόλα θα σχηματίσουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Η κοινή παρουσία των Σιπιόνι και Έσε στα χαφ μοιάζει ως ένα αρκετό πιθανό σενάριο, ενώ μπροστά τους, αναμένεται να ξεκινήσει ο Τσικίνιο.

Ζέλσον και Ποντένσε έχουν το προβάδισμα για να «καλύψουν» τις πτέρυγες, ενώ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα είναι ο σέντερ φορ.

Αναλυτικά, η αποστολή με την οποία πήγε ο Ολυμπιακός στο Emirates:

Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Έσε, Καλογερόπουλος, Τζολάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ρέτσος, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Κουράκλης, Μαρτίνς.