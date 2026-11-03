Ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε το ιατρικό update της ΑΕΚ εν όψει του παιχνιδιού με τη Ρεάλ Μαδρίτης (04/11, 19:45).

Η ΑΕΚ είναι αντιμέτωπη με την ιστορία. Άπαντες στο κλαμπ περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης (04/11, 19:45).

Πολλά είναι τα «ερωτηματικά», πριν την έναρξη της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

🎥 El pasillo a Jovic de sus compañeros del AEK antes de jugar contra el Real Madrid@AS_SergioLopez pic.twitter.com/BX3MxM7HJZ — Diario AS (@diarioas) November 3, 2026

Ωστόσο, ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε το ιατρικό update, για όλους τους τραυματίες και ασθενείς.

Αρχικά, τόνισε ότι ο Λάζαρος Ρότα θα είναι διαθέσιμος για την προπόνηση και ελπίζει ότι θα βοηθήσει και για το ματς.

Our coach Marko Nikolic and Filipe Relvas ahead of tomorrow’s Champions League match. 🎙️ pic.twitter.com/M9ykiWQalo — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) November 3, 2026

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους Θωμά Στρακόσα και Ζοάο Μάριο αναφέροντας πως ο πρώτος έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, ενώ ο δεύτερος είναι με πνευμονία στο νοσοκομείο.

Επομένως, και θα δηλώσει απουσία στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς:

Στην αρχική τοποθέτησή του:

«Καλησπέρα. Έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι αύριο. Μετά την κλήρωση, πριν από δύο μήνες, όλοι μιλούσαν για την αυριανή αναμέτρηση. Έχουμε καλεσμένη ίσως τη μεγαλύτερη ομάδα στον ποδοσφαιρικό κόσμο, τη Ρεάλ, με καταπληκτικούς παίκτες, αστέρες του ποδοσφαίρου και έναν μεγάλο προπονητή.

Θα υπάρχει ενθουσιασμός, είναι η 100ή αναμέτρηση στο νέο μας γήπεδο. Είναι μεγάλη πρόκληση να είμαστε ανταγωνιστικοί, να μην είμαστε αφελείς ότι μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο τίκι τάκα απέναντι στη Ρεάλ. Θα βγάλουμε την προσωπικότητά μας, θα τρέξουμε, θα βγάλουμε ενέργεια. Αυτό το γήπεδο έχει μια μαγεία. Να προκαλέσουμε αυτή τη μαγεία να βγει με τη στάση μας και να βάλουμε φωτιά στις εξέδρες. Έτσι θα ελπίζουμε σε καλό αποτέλεσμα.

Είναι μια μεγάλη πρόκληση, αξίζουμε να είμαστε εδώ. Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει προτεραιότητα, λόγω αυτών των αγώνων είμαστε στο Champions League. Όλοι να καταλάβουν ότι είμαστε σε μια διδακτική διαδικασία που ξεκίνησε πριν από 14-15 μήνες, όταν ερχόμασταν από περίοδο χωρίς νίκη σε ντέρμπι.

Σταδιακά χτίσαμε κάτι, έχουμε μια ομάδα που εξελίσσεται, ανεβαίνουμε βήμα βήμα ως περιβάλλον, ως οργανισμός. Μπήκαμε στο Conference, πήραμε το πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να παίζουμε ντέρμπι και ματς με Σίτι και Ρεάλ σε μικρό διάστημα. Έχω εμπιστοσύνη σε όλους ότι, σε μια δύσκολη περίοδο γεμάτη προκλήσεις, εμείς θα αξιοποιήσουμε αυτή την περίοδο. Είμαστε χαρούμενοι για τον αγώνα, αυτό είναι το καθήκον μας».

Για τον Ρότα και τα πλάνα του απέναντι στη Ρεάλ:

«Όσον αφορά τον Ρότα, είναι έτοιμος για την προπόνηση σήμερα, ελπίζω να μπορεί να συμβάλει αύριο. Με γνωρίζετε πάνω από ένα έτος, έχω περάσει μεγαλύτερες δυσκολίες και δεν γκρινιάζω, δεν ψάχνω δικαιολογίες. Έχω ένα σύνολο παικτών και τους εμπιστεύομαι. Μέσα στη σεζόν θα χρειαστούν όλοι, πρέπει να είναι έτοιμοι όταν κληθούν.

Θεωρώ ότι ο Λάζαρος θα είναι έτοιμος. Ο Ζοάο είναι κλινήρης και θέλω να του ευχηθώ ταχεία ανάρρωση για την πνευμονία. Είναι κάτι δύσκολο, είναι ισχυρός και σύντομα θα γυρίσει. Ο Στρακόσια έχει γυρίσει, είναι μαζί μας. Σας έδωσα μια πλήρη ιατρική ενημέρωση.

Δουλειά μου είναι να προστατεύσω τον σύλλογο. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε ήττες, σιχαίνομαι να χάνω, όπως στο ματς με τον Παναθηναϊκό. Θα συνέβαινε αυτό κάποια στιγμή, αλλά δεν μου άρεσε ο τρόπος.

Θα ήταν αφελές να βγούμε με τη Ρεάλ και να παίξουμε τίκι τάκα. Δεν θα ικανοποιηθώ αν παίξω απλά για την εικόνα. Είναι η πιο δύσκολη αναμέτρηση στο 1,5 έτος. Πρέπει να τρέξουμε, να είμαστε προσεκτικοί σε κάθε μικρή λεπτομέρεια, γιατί οι αντίπαλοι, αν τους δώσεις την παραμικρή ευκαιρία, θα το εκμεταλλευτούν. Πρέπει να βάλουμε φωτιά στις εξέδρες».

Για τον Γιόβιτς και τη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης:

«Είναι σημαντικός παίκτης για εμάς, έχει συμβάλει πολύ πέρυσι και φέτος με τα γκολ και τις ασίστ του. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα αξιολογήσω παίκτες και ομάδες με βάση μια στιγμή της σεζόν.

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, με αγώνα κάθε τρεις μέρες, δεν έχεις χρόνο μετά από μια νίκη να είσαι χαρούμενος. Στον κόσμο του ποδοσφαίρου όλοι οι σύλλογοι έχουν τα σκαμπανεβάσματά τους. Σημασία έχει πώς νιώθεις στο τέλος της σεζόν, όχι σε μια στιγμή μέσα στη σεζόν. Από πέρυσι που ήρθε, ο Λούκα έχει συμβάλει, έχει βάλει σχεδόν 30 γκολ. Είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας».