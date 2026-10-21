Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών στη νίκη της Λίβερπουλ επί της Βιγιαρεάλ, έχοντας ένα αρκετά «γεμάτο» παιχνίδι.

Ο Κώστας Τσιμίκας, για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι στο Champions League, μοίρασε ασίστ, φτάνοντας συνολικά τις τρεις στη φετινή διοργάνωση.

Η Λίβερπουλ επικράτησε με 4-3 (20/10), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase, κάνοντας έτσι το απόλυτο για να φτάσει στους εννέα βαθμούς.

Πάντως, πέρα από την ασίστ, ο διεθνής μπακ ήταν ένας πραγματικός «βράχος» για τους «reds», έχοντας ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι.

Ο Τσιμίκας αγωνίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, έχοντας 88 ενέργειες με την μπάλα. Συνολικά, μέτρησε 4 πάσες-κλειδιά, ενώ είχε και 3/9 επιτυχημένα περάσματα προς τους συμπαίκτες του.

Από εκεί και πέρα, μέτρησε παράλληλα 84% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του (41/49), αλλά και 2/3 μακρινές μπαλιές. Είχε 2/3 επιτυχημένες ντρίμπλες, 2 κερδισμένα φάουλ, αλλά και μία τελική προσπάθεια προς την αντίπαλη εστία.

🎬 Catch up on all the action from our win over Villarreal on All Red Video now: https://t.co/gLksjBrVDB pic.twitter.com/EAQ4hsRfWu — Liverpool FC (@LFC) October 20, 2026

Κομβικός ήταν, φυσικά, και στο αμυντικό κομμάτι για τη Λίβερπουλ. Ο Τσιμίκας «έγραψε» 3/3 πετυχημένα τάκλιν, είχε 2 κλεψίματα, 1 εκκαθάριση, αλλά και 10 επανακτήσεις της κατοχής για την ομάδα του Ιραόλα. Ταυτόχρονα, κέρδισε τις 8 από 13 μονομαχίες που έδωσε σε έδαφος και αέρα.

Γενικότερα, ο Έλληνας ακραίος μπακ βρίσκεται σε μία αρκετά καλή περίοδο και το αποδεικνύει και σε επίπεδο Champions League.