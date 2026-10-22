Ο Τάσος Δουβίκας έχει «τρελάνει» τους πάντες και έχει καταφέρει στο Champions League κάτι ξεχωριστό!

Η Κόμο «κατασπάραξε» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (21/10, 4-1) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σε ένα ματς που έδειξε πως έχει έρθει για να μείνει, μία ομάδα που μέχρι και πριν λίγα χρόνια ήταν στις μικρές κατηγορίες της Ιταλίας!

A night to remember for Como 😤#UCL pic.twitter.com/F6FUYd3cqm — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2026

Ωστόσο, πλέον όλοι τη γνωρίζουν, με τον Σεσκ Φάμπρεγας να έχει «φτιάξει» μία πολύ καλοκουρδισμένη μηχανή.

Μέρος αυτής είναι και ο Τάσος Δουβίκας. O Έλληνας επιθετικός ζει τρομερές στιγμές στη «γειτονική» μας χώρας και είναι ένα βασικό «γρανάζι» της Κόμο.

Και στις πρώτες του παρουσίες στο Champions League έχει πετύχει κάτι ξεχωριστό!

Εμπαπέ, Κέιν και… Δουβίκας

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής έχει σκοράρει τρία τέρματα, σε ισάριθμες αγωνιστικές στα «αστέρια».

Την πρεμιέρα «χτύπησε» απέναντι στη Λειψία (10/09, 4-1), ενώ το ίδιο έκανε απέναντι στη Φέγενορντ (14/10, 3-2)!

Η επόμενη του «αποστολή» ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, αλλά κατάφερε να «παστελώσει» και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (21/10, 4-1)!

1 – Tasos Douvikas è il primo giocatore greco 🇬🇷 ad avere segnato un gol in ciascuna delle sue prime due gare in assoluto disputate in UEFA Champions League. Pioniere.#UCL #FeyenoordComo pic.twitter.com/xmVwoHUcFx — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 14, 2026

Τρία γκολ, ένα σε κάθε «στροφή» του Champions League. Πόσοι ακόμα το έχουν καταφέρει; Μονάχα τρεις ποδοσφαιριστές, σε όλη τη διοργάνωση.

Ό,τι έχει κάνει ο Τάσος Δουβίκας, το έχει κάνει και ο Κιλιάν Εμπαπέ που έχει σκοράρει τρεις φορές.

Ο Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχει ξεκινήσει φανταστικά, έχοντας προσθέσει τέσσερα γκολ, δηλώντας πάντα «παρών»!

🚨🇬🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Anastasios Douvikas (27) now has 3 goals in 3 appearances for Como in the UEFA Champions League ✅



⚽️ vs RB Leipzig

⚽️ vs Feyenoord

⚽️ vs Manchester United pic.twitter.com/h8KIjQIxAd — EuroFoot (@eurofootcom) October 21, 2026

Τελευταίος στη λίστα είναι ο Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος επιθετικός έχει πάρει «φωτιά» και μοιάζει αδύνατο να σταματήσει να σκοράρει.

Έτσι και αλλιώς, στα πρώτα τρία ματς του Champions League έχει τέσσερα τέρματα, χωρίς να έχει… απουσία!

Και το «κλαμπ» σταματάει κάπου εδώ, με τον Τάσο Δουβίκα να έχει καταφέρει κάτι που ένα πολύ μέρος των «αστεριών» έχει πετύχει!