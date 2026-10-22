Η Κόμο «κατασπάραξε» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (21/10, 4-1) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Σε ένα ματς που έδειξε πως έχει έρθει για να μείνει, μία ομάδα που μέχρι και πριν λίγα χρόνια ήταν στις μικρές κατηγορίες της Ιταλίας!
Ωστόσο, πλέον όλοι τη γνωρίζουν, με τον Σεσκ Φάμπρεγας να έχει «φτιάξει» μία πολύ καλοκουρδισμένη μηχανή.
Μέρος αυτής είναι και ο Τάσος Δουβίκας. O Έλληνας επιθετικός ζει τρομερές στιγμές στη «γειτονική» μας χώρας και είναι ένα βασικό «γρανάζι» της Κόμο.
Και στις πρώτες του παρουσίες στο Champions League έχει πετύχει κάτι ξεχωριστό!
Εμπαπέ, Κέιν και… Δουβίκας
Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής έχει σκοράρει τρία τέρματα, σε ισάριθμες αγωνιστικές στα «αστέρια».
Την πρεμιέρα «χτύπησε» απέναντι στη Λειψία (10/09, 4-1), ενώ το ίδιο έκανε απέναντι στη Φέγενορντ (14/10, 3-2)!
Η επόμενη του «αποστολή» ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, αλλά κατάφερε να «παστελώσει» και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (21/10, 4-1)!
Τρία γκολ, ένα σε κάθε «στροφή» του Champions League. Πόσοι ακόμα το έχουν καταφέρει; Μονάχα τρεις ποδοσφαιριστές, σε όλη τη διοργάνωση.
Ό,τι έχει κάνει ο Τάσος Δουβίκας, το έχει κάνει και ο Κιλιάν Εμπαπέ που έχει σκοράρει τρεις φορές.
Ο Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχει ξεκινήσει φανταστικά, έχοντας προσθέσει τέσσερα γκολ, δηλώντας πάντα «παρών»!
Τελευταίος στη λίστα είναι ο Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος επιθετικός έχει πάρει «φωτιά» και μοιάζει αδύνατο να σταματήσει να σκοράρει.
Έτσι και αλλιώς, στα πρώτα τρία ματς του Champions League έχει τέσσερα τέρματα, χωρίς να έχει… απουσία!
Και το «κλαμπ» σταματάει κάπου εδώ, με τον Τάσο Δουβίκα να έχει καταφέρει κάτι που ένα πολύ μέρος των «αστεριών» έχει πετύχει!